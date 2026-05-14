¿Eligió a su favorito? Francisco Lo Presti habló sobre los lanzados para 2027

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, se refirió a la carrera por la gobernación y señaló lo importante de las potencialidades entre las opciones.

En el marco de la inauguración del parque solar El Quemado, el intendente de Las Heras Francisco Lo Presti se tomó unos minutos para referirse a una competencia que empezó a jugarse desde hace algunas semanas: la carrera de los candidatos a la gobernación de cara a las elecciones de 2027. Consultado por MDZ, el jefe comunal habló sobre el tema.

“Creo que hay una multiplicidad de candidatos con potencialidades importantes y diferenciales importantes. Me parece que todos tienen que transitar la carrera y después el que llegue mejor, seguramente en una mesa que nos reunamos con el Gobernador, se terminará tomando la decisión de cuál es la persona más competitiva para poder llevar adelante las ideas de Cambia Mendoza”, expresó en diálogo con MDZ.

Los que ya se lanzaron por la gobernación Sobre los nombres propios que ya se lanzaron, Lo Presti destacó las virtudes de cada uno de ellos: “Ulpiano Suarez ha hecho una gran gestión en Capital, tiene un perfil muy cercano a lo que tiene que ver con el radicalismo con sus relaciones a nivel nacional; Tadeo García Zalazar es una persona que tuvo 8 años de gestión en Godoy Cruz e hizo una transformación impresionante, creo que el gran salto cualitativo Godoy Cruz lo tuvo durante su gestión y conoce también la gestión provincial, como así también la conoce Ulpiano”.

Además, también se refirió a la posible candidatura de Natalio Mema, quien se anotó sutilmente en las últimas horas: “Me parece un funcionario excelente con el que se puede trabajar, que tiene muchas potencialidades: creo que es el que mejor conoce el Estado, es muy dinámico. Son personas con las que da gusto trabajar. Con Natalio Mema es una persona con la que da gusto trabajar codo a codo porque resuelve, tiene impronta”.

Sobre su preferencia, explicó que si bien con todos ha trabajado muy bien, con Mema hay una cuestión generacional que los vincula: “Con Tadeo también trabajamos muy bien, con Ulpiano también hemos tenido acciones en conjunto, pero creo que capaz que por un término generacional, uno tiene un dinamismo distinto a la hora de trabajar”.