Maipú obtuvo un reconocimiento nacional por su gestión eficiente y sostenible

El departamento de Maipú recibió una importante distinción nacional luego de ser certificado como “Ciudad Líder en Gestión Eficiente”. El reconocimiento fue entregado el miércoles por la noche durante “La Noche de los Intendentes”, un evento organizado por la Red de Innovación Local (RIL) en la ciudad de Rosario.

La actividad reunió a más de 300 jefes comunales de distintos puntos del país con el objetivo de promover el intercambio de experiencias, ideas y políticas públicas vinculadas a la gestión municipal, la eficiencia estatal y los desafíos regionales que atraviesan las administraciones locales.

Tras recibir la certificación, el intendente de Maipú , Matías Stevanato , destacó el valor del reconocimiento y remarcó que representa un impulso para continuar fortaleciendo la gestión municipal. “Para nosotros, este reconocimiento no es una meta cumplida. Es una motivación para seguir mejorando, incorporando innovación, tecnología y nuevas herramientas que nos permitan brindar mejores servicios y respuestas más rápidas”, expresó el jefe comunal.

Recibimos un premio a nivel nacional como “Ciudad Líder en Gestión Eficiente”, un reconocimiento otorgado por la Red de Innovación Local (RIL), una red integrada por empresas, ONG, instituciones internacionales y gobiernos locales que conecta a más de 850 ciudades de Argentina y… pic.twitter.com/woLM8dHTy0

Además, agregó: “En Maipú creemos que una buena gestión es la que transforma los recursos en hechos concretos: más obras, más servicios, más salud, más infraestructura y más oportunidades para las familias maipucinas”.

La Certificación en Gestión Eficiente de RIL distingue a aquellos gobiernos locales que utilizan los recursos públicos de manera responsable, estratégica, innovadora y sostenible. Según detallaron desde la organización, el objetivo es reconocer a los municipios que generan un impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía a través de políticas eficientes y herramientas de modernización.

El encuentro desarrollado en Rosario también funcionó como un espacio de diálogo entre intendentes de diferentes regiones del país, quienes compartieron experiencias sobre administración pública, innovación tecnológica y planificación de políticas orientadas al desarrollo local.