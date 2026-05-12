Incendio en una delegación municipal de Maipú: se quemaron un galpón, una vivienda y un camión
El incendio se inició en la delegación municipal del barrio Castañeda, en Maipú. El fuego avanzó sobre un camión de la comuna y otros sectores de la propiedad.
Un importante incendio se registró la tarde de este jueves en una delegación municipal de Maipú. Pese a la respuesta y el trabajo de los bomberos, llamas provocaron pérdidas totales en un galpón, una vivienda y un camión perteneciente al municipio.
El episodio tuvo su inicio minutos antes de las 17 y las autoridades tomaron conocimiento a través de un llamado a la línea de emergencias 911, el cual alertó sobre el fuego que se había iniciado en la Delegación Municipal del barrio Castañeda, ubicada sobre calle Urquiza.
Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que el fuego afectaba a un camión municipal y avanzaba sobre otras estructuras del predio.
Evacuación y el saldo del incendio
Además, en el lugar había varios bidones con combustible, por lo que, ante el riesgo que representaba, se procedió a evacuar el edificio municipoal y retirar otros vehículos para evitar que las llamas se propagaran.
Minutos después, dotaciones de Bomberos lograron controlar el incendio y realizaron tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos.
Como consecuencia del siniestro, se registraron pérdidas totales en un galpón, una vivienda utilizada por los cuidadores del predio y el camión municipal afectado inicialmente por las llamas.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal Maipú, cuyo personal ordenó las medidas de rigor y los peritajes correspondientes para determinar cómo se originó el incendio.