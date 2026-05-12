Incendio en una delegación municipal de Maipú: se quemaron un galpón, una vivienda y un camión

El incendio se inició en la delegación municipal del barrio Castañeda, en Maipú. El fuego avanzó sobre un camión de la comuna y otros sectores de la propiedad.

Varias dotaciones de bomberos trabajaron en la escena del incendio en Maipú. (Foto ilustrativa)

Un importante incendio se registró la tarde de este jueves en una delegación municipal de Maipú. Pese a la respuesta y el trabajo de los bomberos, llamas provocaron pérdidas totales en un galpón, una vivienda y un camión perteneciente al municipio.

El episodio tuvo su inicio minutos antes de las 17 y las autoridades tomaron conocimiento a través de un llamado a la línea de emergencias 911, el cual alertó sobre el fuego que se había iniciado en la Delegación Municipal del barrio Castañeda, ubicada sobre calle Urquiza.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que el fuego afectaba a un camión municipal y avanzaba sobre otras estructuras del predio.

Evacuación y el saldo del incendio Además, en el lugar había varios bidones con combustible, por lo que, ante el riesgo que representaba, se procedió a evacuar el edificio municipoal y retirar otros vehículos para evitar que las llamas se propagaran.

Minutos después, dotaciones de Bomberos lograron controlar el incendio y realizaron tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos.