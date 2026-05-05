Un fuerte incendio destruyó gran parte de una vivienda en Guaymallén

El incendio se desató durante la tarde y afectó cinco de los seis ambientes del inmueble. No había personas en el interior.

Un incendio de grandes dimensiones se registró este martes en una vivienda de Guaymallén, donde las llamas provocaron severos daños materiales en el interior del recinto.

Al lugar acudieron personal policial y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, Bomberos del Cuartel Central y Defensa Civil, que se encargaron de realizar las respectivas acciones para combatir el incendio. El inmueble, se encontraba sin moradores al momento del hecho.

El Incendio El hecho fue advertido a través de un llamado a la Línea de emergencia 911 que alertó sobre un incendio en una casa del barrio. Al arribar, el personal constató que el fuego se encontraba generalizado y que la propiedad estaba sin ocupantes al momento del siniestro.

Según información policial, la vivienda compuesta por seis ambientes sufrió daños de gran magnitud, con cinco de ellos completamente destruidos por el fuego.