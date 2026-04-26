Desesperación: se incendió una casa en Guaymallén y una familia escapó por los techos

En horas de la madrugada, una vivienda ubicada en Guaymallén se incendió y la familia que allí vivía alcanzó a escapar por los techos. Se investigan las causas del hecho.

Momentos desesperantes se vivieron en Guaymallén durante la madrugada de este domingo cuando una vivienda ubicada en calle Tucumán al 800 se incendió por motivos que se investigan. Según se supo, los ocupantes pudieron escapar por los techos huyendo del fuego.

El incendio se declaró cerca de las 4 de la mañana, cuando llamados al 911 alertaron de lo sucedido a brigadistas voluntarios, el Cuartel Central y personal de Defensa Civil. Una vez en el lugar, los equipos de emergencia constataron que los tres ocupantes de la vivienda habían logrado huir.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado diagnosticó inhalación de dióxido de carbono en las tres víctimas, de 49, 24 y 14 años respectivamente. Las tres personas fueron trasladadas posteriormente al Hospital Central.