Se entregó el conductor que atropelló y mató a un joven en Las Heras

El hombre se presentó voluntariamente junto a su abogado en horas de la tarde. Familiares y amigos de la víctima realizaron una campaña en redes reclamando justicia.

En horas de la tarde del sábado, el conductor que atropelló y mató a un joven de 28 años en Las Heras que circulaba en bicimoto en horas de la madrugada se entregó voluntariamente a las autoridades. El hombre se presentó en la dependencia policial acompañado por su abogado y reconoció los hechos.

El accidente tuvo lugar cerca de las 6:30 de la mañana del sábado en la intersección de las calles Perú y Roca, en el departamento de Las Heras. El conductor, a bordo de un Citroën C4, embistió la bicimoto del joven identificado como Facundo Chavarini y luego huyó.

El hecho fue alertado a través del 911 y cuando personal policial arribó al lugar, constataron que la víctima no presentaba signos vitales. A lo largo del día, familiares y amigos de la víctima realizaron una campaña en las redes sociales reclamando justicia por lo sucedido.