Se entregó el conductor que atropelló y mató a un joven en Las Heras
El hombre se presentó voluntariamente junto a su abogado en horas de la tarde. Familiares y amigos de la víctima realizaron una campaña en redes reclamando justicia.
En horas de la tarde del sábado, el conductor que atropelló y mató a un joven de 28 años en Las Heras que circulaba en bicimoto en horas de la madrugada se entregó voluntariamente a las autoridades. El hombre se presentó en la dependencia policial acompañado por su abogado y reconoció los hechos.
El accidente tuvo lugar cerca de las 6:30 de la mañana del sábado en la intersección de las calles Perú y Roca, en el departamento de Las Heras. El conductor, a bordo de un Citroën C4, embistió la bicimoto del joven identificado como Facundo Chavarini y luego huyó.
El hecho fue alertado a través del 911 y cuando personal policial arribó al lugar, constataron que la víctima no presentaba signos vitales. A lo largo del día, familiares y amigos de la víctima realizaron una campaña en las redes sociales reclamando justicia por lo sucedido.
Luego de la presentación voluntaria del conductor, agentes se trasladaron al domicilio en donde se encontraba el vehículo para realizar las pericias correspondientes. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal.