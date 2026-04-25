Un joven murió tras ser atropellado en Las Heras: el conductor se dio a la fuga

La víctima, de 28 años, circulaba en una bicimoto cuando fue impactado por un automóvil. El conductor del vehículo escapó luego del trágico accidente.

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado.

Un joven de 28 años falleció en la madrugada de este sábado producto de un siniestro vial luego de ser atropellado por un automóvil. El joven, identificado como F. E. C. Z., circulaba en su bicimoto por la Avenida Perú de Las Heras cuando fue impactado por el vehículo.

El accidente ocurrió cerca de las 06:30 en el cruce de Avenida Perú y calle Roca. Según el reporte, la policía fue alertada a través de un llamado al 911 sobre un choque entre un automóvil y una bicimoto.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una bicimoto y a su conductor tendido sobre la calzada y sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el otro rodado involucrado se dio a la fuga después del impacto, dejando a la víctima abandonada en la vía pública.