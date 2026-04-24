"Esto pudo evitarse": el lamento de la familia de Mateo tras la muerte del pequeño

El fallecimiento de Mateo, un niño de un año y 10 meses que permanecía internado en el Hospital Notti, abrió un fuerte interrogante sobre los mecanismos de protección y la respuesta de las instituciones ante denuncias reiteradas de maltrato infantil.

El fallecimiento de Mateo, un niño de un año y 10 meses que permanecía internado en el Hospital Notti, abrió un fuerte interrogante sobre los mecanismos de protección infantil y la respuesta de las instituciones ante denuncias reiteradas de maltrato infantil. La muerte del niño no solo generó conmoción, sino que también expuso una cadena de advertencias que, según su familia paterna, no fueron atendidas a tiempo.

En diálogo con el programa MDZ Club de MDZ Radio 105.5, familiares del padre del menor detallaron que existían señales previas que encendían alarmas. El pequeño había sido ingresado en otras oportunidades con cuadros preocupantes, entre ellos convulsiones, lesiones visibles como hematomas e incluso fracturas. Estos antecedentes, aseguran, fueron informados tanto en el ámbito médico como ante organismos competentes.

Maltrato infantil: reclamos sin respuesta Desde el entorno familiar sostienen que el padre había manifestado su preocupación en reiteradas ocasiones, insistiendo en la necesidad de intervenir ante una posible situación de maltrato. Sin embargo, denuncian que sus advertencias fueron minimizadas. “Se alertó, se pidió ayuda y no hubo respuestas concretas. El padre lo notificó, lo advirtió y fue totalmente subestimado. Esto pudo haberse evitado”, expresó Marina, familiar paterna de Mateo.

El caso permanece bajo investigación. Las autoridades buscan determinar si existieron fallas en los protocolos de actuación y evaluar posibles responsabilidades en torno a lo ocurrido. Con el avance de las pericias, algunos informes indicaron que las lesiones eran compatibles con agresiones, lo que derivó en la detención del padrastro, Cristian Gonzalo Fragapane. La madre del niño por ahora no fue imputada y hasta el momento no pesa ninguna acusación en su contra.