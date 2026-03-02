Las dudas por la muerte del joven en el Frank Romero Day: una autopsia inconcluyente y la búsqueda de testigos

El caso generó conmoción entre los trabajadores a cargo de la parte técnica del Acto Central en la fiesta máxima de los mendocinos y también en la comunidad de Rivadavia , de donde era oriundo el chico de 21 años.

En medio del dolor, las autoridades a cargo de la investigación pusieron la lupa en las circunstancias bajo las que se produjo su deceso, ya que calificaron el hecho como una situación "fuera de lo normal" y por la que surgieron varias dudas, de acuerdo con lo que expreso una alta fuente judicial consultada por MDZ .

Teniendo en cuenta ese contexto, este portal mantuvo una charla con uno de los trabajadores que estuvieron presentes durante esa trágica secuencia, quien pidió mantenerse bajo el anonimato y apuntó contra el personal médico que estuvo a cargo de la asistencia a Calivar en el lugar.

De acuerdo con su relato, se trataba de una empresa privada de salud y agregó que su compañero no recibió el auxilio correspondiente por parte de los profesionales. Incluso, el hombre sostuvo que no contaban con el equipamiento necesario para atenderlo, ya que no tenían a su disposición un desfibrilador en la ambulancia.

Frente a esa versión que comenzó a trascender y llegó hasta los pesquisas del caso, la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien tomó intervención en el expediente, buscaba identificar a los operarios que estuvieron presentes cuando Calivar se descompensó en el Frank Romero Day y así obtener mayores detalles sobre la asistencia al joven trabajador.

La causa de muerte desconocida

Uno de los principales motivos para avanzar en la causa mediante la declaración de testigos es que la necropsia que practicó el Cuerpo Médico Forense (CMF) al cádaver de la víctima no pudo establecer la causa de muerte. Eso sí, descartó que haya sufrido un episodio violento, es decir una caída o electrocución.

FotoJet(46) Santiago Calivar tenía 21 años y trabajaba colocando torres de iluminación para escenarios. MDZ.

Frente a eso, los motivos del decesos permanecían inconclusos y se dispuso la realización de los estudios anatomopatológicos, los que consisten en analizar microscópicamente muestras corporales y que permiten determinar la causa de muerte al interpretar los cambios que sufrió el cuerpo en los instantes previos al deceso.

Sin embargo, ese examen suele tardar aproximadamente un mes en obtener resultados. Por eso, el objetivo de los detectives es avanzar con la investigación por otras vías, mientras aguardan por la finalización de esos estudios.

Tragedia en el Frank Romero Day

La información policial sostiene que, minutos después de las 18 del jueves, Santino Calivar se encontraba realizando tareas en altura sobre la torre sur del escenario en el que el próximo sábado 7 de marzo se celebrará la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

De forma inesperada, el muchacho se descompensó y quedó colgando del arnés, por lo que sus compañeros lo bajaron apenas advirtieron la situación y notaron que estaba inconsciente.

anfiteatro frank romero day (1).JPG El Frank Romero Day será esta semana escenario de una nueva Fiesta Nacional de la Vendimia. ALF PONCE / MDZ

Acto seguido, fue asistido por personal de una empresa privada de salud que prestaba servicios en el lugar y se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para mantenerlo con vida hasta su traslado al Hospital Español, de acuerdo con lo que informó el Ministerio de Seguridad y Justicia.

De esa forma, el chico ingresó con signos vitales débiles a la guardia del nosocomio godoicruceño y, pese a los esfuerzos de los médicos, terminó perdiendo la vida.