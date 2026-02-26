La trama detrás de la muerte del empresario Marcelo Boschi: víctima de una estafa y problemas de salud
Este jueves, Marcelo Boschi fue hallado sin vida en la zona conocida como El Timbó Quemado. Uno de sus amigos reveló que tenía problemas económicos.
El jueves por la mañana, Marcelo Boschi, el empresario de 55 años que había desaparecido el martes por la mañana cuando salió a navegar, fue hallado muerto en la zona conocida como El Timbó Quemado, a unos 15 minutos de Puerto Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe.
La oscura trama detrás de su muerte
Tras la desaparición del empresario, uno de sus amigos reveló que Boschi había sido víctima de una estafa donde le vaciaron todas las cuentas. A su vez, indicó que el empresario no solo estaba preocupado por su situación económica, sino que también por la de su empresa, ya que las ventas habían bajado en el último tiempo.
Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de un posible suicidio, Rodrigo Muchut, amigo personal de Boschi, aseguró: “Marcelo es una persona con convicción, con determinación, si tomo esa decisión lo iba a hacer”.
“Pero me llama la atención su decisión si es que fue así ya que él siempre tuvo mucho amor por la vida”, agregó Muchut, en diálogo con Radio Amanecer.
Quién era Marcelo Boschi
Se trata de un empresario oriundo de Reconquista. Boschi era conocido por sus trabajos como carpintero y era el dueño de “De Buena Madera”. Además, integró la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue comisario general de la Expo Rural y también formó parte del Rotary Club.
Mirá el último video del empresario
Según detallaron sus amigos, Boschi tenía varios problemas de salud y era raro que saliera a navegar solo y tan temprano.
El trágico hallazgo
Este jueves, pasadas las 7 de la mañana, los restos del empresario fueron hallados en aguas del Río San Jerónimo. El hallazgo se produjo en el marco de un amplio operativo de rastrillaje por agua y tierra.
De la revisión médica inicial y del trabajo de los técnicos en criminalística no surgieron indicios de un hecho delictivo. Las conclusiones preliminares señalan que la muerte habría sido por asfixia por inmersión. Con esa información, el fiscal Nicolás Maglier dispuso la entrega del cuerpo a la familia para su despedida.