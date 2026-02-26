Encontraron el cuerpo del empresario que era intensamente buscado en Santa Fe

El cuerpo de Marcelo Boschi , el empresario que era intensamente buscado en el norte de Santa Fe , fue hallado este jueves en aguas del Río San Jerónimo, a la altura de la zona conocida como “El Timbó Quemado”, sur de Reconquista.

El hallazgo se produjo cerca de las 7, en el marco de un amplio operativo de rastrillaje por agua y tierra que se desplegaba desde el inicio de su desaparición, luego de que el hombre saliera a navegar solo antes del amanecer del martes y no regresara.

De la revisión médica inicial y del trabajo de los técnicos en criminalística, no surgieron indicios de un hecho delictivo. Las conclusiones preliminares señalan que la muerte habría sido por asfixia por inmersión . Con esa información, el fiscal Nicolás Maglier dispuso la entrega del cuerpo a la familia para su despedida.

La reconstrucción preliminar indica que el martes cerca de las 5.55 quedó registrado en imágenes navegando solo por el río San Jerónimo tras salir desde la guardería náutica Amarras. Había manifestado que se dirigiría hacia Goya, destino al que nunca llegó ni volvió a responder llamados.

Minutos después, un testigo lo observó maniobrando en un sector profundo del río, en la zona de Boca de los Amores. Sin embargo, cuando esa misma persona regresó unos 40 minutos más tarde, la embarcación se encontraba a la deriva y sin tripulante.

empresario Santa Fe desaparecido Marcelo Boschi, empresario de Santa Fe, es conocido por sus trabajos como carpintero y es el dueño de “De Buena Madera”. Captura de video

Ese mismo día, la lancha fue localizada sin ocupantes unos 12 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista, sobre el riacho Correntoso, cerca de la desembocadura del arroyo Los Amores, lo que activó un operativo de búsqueda intensivo.

Trayectoria y participación institucional

El empresario tenía una activa participación en instituciones locales. Integró la comisión directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, donde se desempeñó como comisario general de la tradicional Exposición de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria, Comercio y Servicios. También formaba parte del Rotary Club.

Su desaparición generó conmoción y mantuvo en vilo a la comunidad del norte de Santa Fe durante varios días, con familiares, amigos y fuerzas de seguridad siguiendo de cerca el operativo.