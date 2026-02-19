Un empresario y candidato a concejal por Maipú fue denunciado por sus padres: investigan amenazas y fraudes

La Justicia investiga una serie de denuncias contra el reconocido empresario y panadero Cristian Di Betta , quien se volvió un fenómeno viral tras crear las autodenominadas "medialunas más grandes del país" y recientemente se transformó en candidato a concejal por la lista de Proyecto Maipú Nuevo Rumbo , en las elecciones que se celebrarán este domingo en ese departamento.

Fuentes judiciales revelaron a MDZ que el comerciante fue mencionado en tres presentaciones judiciales realizadas por sus padres, los propietarios de la popular Panadería y Confitería Cristián , que funciona hace casi cinco décadas sobre calle Gabrielli, en el barrio San Eduardo de Luzuriaga .

De acuerdo con la información, meses atrás hubo un quiebre en la relación entre el panadero viral y su padre, Miguel Di Betta , fundador del negocio familiar y presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines ( Faipa ). Eso provocó que Cristian Di Betta terminara siendo despedido y quedara completamente desvinculado del tradicional comercio maipucino.

Justamente, la primera de las denuncias contra el candidato a concejal fue radicada por su madre, a raíz de un episodio que se vivió el día en que Cristian Di Betta y su pareja, Laura Silvina Alcaraz , fueron echados de la panadería.

En esa jornada del 25 de junio del año pasado, Cristian Di Betta discutió fuertemente con su padre por las diferencias que mantenían en cuanto a la administración de la empresa familiar y terminó siendo despedido. Horas más tarde, se comunicó por celular con su madre: "Te doy tiempo hasta esta noche para que saques a ese hijo de puta de la panadería, si no te juro que te mato a vos, a él y prendo fuego todo el local", le habría dicho palabras más, palabras menos.

Panaderia-Cristian-Maipu-4-1 Cristian Di Betta junto a su pareja, sus padres y el intendente Matías Stevanato. Gentileza.

La mujer se presentó el 9 de enero de este año frente a la Justicia, acompañada por sus abogados Francisco Castro y Federica Massola, y afirmó que, en esa ocasión, las palabras de su hijo le infundieron mucho temor, ya que no solo ella y su marido viven en la propiedad donde funciona la panadería, sino que también allí residen una de sus hijas y sus nietas menores de edad.

Asimismo, la denunciante solicitó que se le impusiera a su hijo una restricción de acercamiento hacia ella y su esposo, ya que temía por su vida. No obstante, el expediente aún permanecía hasta este jueves en la Oficina Fiscal Godoy Cruz y no había sido derivado a una fiscalía especializada correspondiente, por lo que no registraba mayores novedades.

Documentos irregulares y firmas falsificadas

Por su parte, luego del escándalo por el despido de su hijo, el matrimonio propietario de la panadería comenzó a advertir ciertas irregularidades en la facturación, que durante varios años estuvo a cargo de su nuera y pareja de Cristian Di Betta.

Básicamente, los dueños del comercio encontraron remitos con pedidos a nombre de la Municipalidad de Maipú, los cuales jamás habían pasado por las manos de Miguel Di Betta, pero que tenía su firma, claramente falsificada, de acuerdo con la denuncia que se radicó a raíz de esa situación.

unnamed El ingreso al local de calle Gabrielli. Google Maps.

Pero eso no es todo, ya que existen fuertes sospechas de que podría tratarse de un caso de sobrefacturación o pedidos fantasmas que eran utilizados para realizar maniobras fraudulentas. Esto porque algunos de esos remitos figuraba productos idénticos para un mismo evento, pero con semanas de diferencia.

Por ejemplo, en dos oportunidades se facturaron tortas de cumpleaños para el festejo del aniversario del Polideportivo Lucila Bombal, primero el 31 de agosto de 2024 y luego el 9 de septiembre del mismo año, relataron fuentes allegadas a la investigación que lidera la fiscal de Delitos Económicos Gabriela García Cobos.

Los vínculos con un caso de corrupción política

La presentación judicial por esas irregularidades apuntó principalmente contra la pareja del hijo de los propietarios, Silvina Andrea Alcaraz, conocida por ser sobrina del exintendente de Guaymallén Luis Lobos, condenado por corrupción, y que supo ocupar el cargo de Subdirectora de Administración de ese municipio durante el mandato de su tío.

Es más, en su momento, Alcaraz fue parte de la investigación contra la gestión Lobos, por la que el exjefe comunal fue condenado a 8 años de prisión, y hasta llegó a ser imputada por el delito de administración fraudulenta. No obstante, a diferencia de sus familiares, no llegó a ser sentenciada.

En tanto, hasta hace poco tiempo trabajaba como administrativa para la Municipalidad de Maipú, pero fue recientemente despedida luego de que autoridades de la comuna tomaron conocimiento sobre la denuncia en su contra.

Cristian Di Betta Cristian Di Betta decidió incursionar en el mundo de la política. Gentileza.

En esa causa que investiga los delitos de defraudación y suscripción engañosa de documentos, se solicitó que tanto a ella como a Cristian Di Betta les tomen una declaración informativa, que es cuando se está entre ser testigo e imputado.

En ese sentido, los representantes legales de Miguel Di Betta y su esposa buscan que se realice una auditoría para establecer cuál era la finalidad de esas presuntas maniobras fraudulentas y también se practicará un peritaje caligráfico para demostrar que el propietario de la panadería jamás los documentos que presentaban irregularidades, explicaron las fuentes consultadas por este portal.

La violación de un convenio entre privados

Finalmente, la última de las denuncias está relacionada con un convenio entre privados que se elaboró para llegar a un acuerdo entre Cristian Di Betta y sus padres, luego de ser despedido de la empresa familiar. En el mismo, sus progenitores accedieron a pagarle un monto millonario a él y a su pareja por el plazo de un año.

Asimismo, en ese acuerdo se estableció a través de una de la cláusula que Cristian Di Betta se comprometía a uno utilizar en el futuro el nombre de la Panadería Cristián por ningún medio de comunicación, ni en las redes sociales, siendo ello condición esencial para el cumplimiento del convenio.

Con respecto a eso, los abogados de Miguel Di Betta consideraron que hubo una violación del acuerdo en medio de la campaña por la postulación de Cristian Di Betta para ser concejal de Maipú, ya que desde el mismo partido lo presentaban como el propietario de la Panadería y Confitería Cristián, por lo que decidieron denunciarlo por el delito de concurrencia desleal.

Cristian Di Betta El cartel que promociona a Cristian Di Betta como concejal, a metros de la panadería de sus padres. MDZ.

Luego de tomar conocimiento sobre las denuncias en su contra, MDZ se comunicó con Cristian Di Betta para consultarle sobre su situación judicial y negó estar al tanto sobre las acusaciones, motivo por el que optó por no realizar ningún tipo de comentario al respecto.

Así las cosas, las denuncias contra Cristian Di Betta avanzan en la Justicia Penal de la provincia y en las próximas semanas las autoridades esperaban avanzar con la incorporación de pruebas y demás medidas, que podrían llegar a definir la situación del empresario y ahora político en esos expedientes.