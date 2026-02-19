Se suicidó en la cárcel el hombre que asesinó a su hijo de 8 años para "mandarle un mensaje a la mamá"

Alejandro Ruffo estaba detenido por asesinar a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora. Este jueves, fue hallado sin vida en su celda de Melchor Romero.

El hombre de 52 años se suicidó en su celda en la cárcel de Melchor Romero.

Un hecho había conmocionado a Lomas de Zamora a principios de agosto de 2025, cuando Alejandro Ruffo asesinó a su hijo Enzo, de 8 años, y luego intentó quitarse la vida tras una discusión con su pareja y madre del nene. Este jueves se conoció que, mientras se encontraba detenido, el hombre de 52 años se suicidó en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Melchor Romero.

Ruffo estaba detenido desde agosto de 2025, luego de cometer un filicidio y asesinar a su hijo asfixiándolo e intentar quitarse la vida. Sin embargo, sobrevivió y posteriormente fue detenido. Su pareja fue quien alertó a las autoridades, ya que no lograba comunicarse con Alejandro, donde además les explicó que padecía problemas psiquiátricos y con quien había mantenido una discusión esa misma mañana.

Al llegar, las autoridades se encontraron con una escena estremecedora: el niño estaba asesinado, con una herida cortante, sobre la cama de sus padres, y el agresor en el living con una herida similar. Luego de recuperarse, el hombre confesó el crimen y explicó que lo hizo para "mandarle un mensaje a la mamá", que semanas antes le había solicitado el divorcio

El hallazgo del cuerpo sin vida en la cárcel Según trascendió, Alejandro Ruffo fue hallado por personal penitenciario durante un control rutinario, luego de ser alertados por los gritos de otros internos. Al ingresar a la celda, lo encontraron tendido en el piso. Sus compañeros de celda habrían cortado la sábana con la que se colgó para intentar reanimarlo, pero finalmente falleció en el lugar.

A partir de este hecho, se dispuso la intervención de la UFI N° 3 del Departamento Judicial La Plata, que investiga el caso como “suicidio”. Además, el cuerpo fue trasladado a la morgue, donde se realizará la autopsia para confirmar la causa de muerte.