Una detenida por el suicidio del soldado en Olivos trabajaba para la Municipalidad de Morón y la echaron

Esta mujer era miembro de la banda que extorsionó y llevó a Rodrigo Gómez al suicidio. Al conocerse esto, la Municipalidad de Morón la despidió.

Karen Yael Cufré, la extrabajadora municipal de Morón que fue detenida por la extorsión seguida de suicidio de Rodrigo Gómez.

Karen Yael Cufré, una de las detenidas por el caso de extorsión de Rodrigo Gómez, que llevó a que el soldado de 21 años se suicidara en la Quinta de Olivos, trabajaba en la Central de Monitoreo Descentralizada de Plaza Alsina, dependiente de la Municipalidad de Morón. La mujer está acusada de ser parte de la logística del crimen.

La investigación por este hecho apuntó que Cufré habría formado parte de la banda que se dedicaba a embaucar a jóvenes por aplicaciones de citas, usando perfiles falsos y extorsionando a sus víctimas desde los penales de Magdalena y Olmos.

Rodrigo Gomez soldado quinta de olivos La organización que extorsionó al soldado operaba desde una cárcel bonaerense. Archivo Justamente, se subrayó que para hacer esto, los miembros de la banda que se encuentran recluidos necesitaban apoyo logístico desde fuera, rol que fue cumplido por esta mujer, de acuerdo con la instrucción del caso.

Tras su detención, se conoció que Cufré era una empleada municipal, parte de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Morón, específicamente de la Central de Monitoreo Descentralizada de Plaza Alsina, en Villa Sarmiento.

El comunicado de la Municipalidad de Morón Desde la Comuna informaron en un comunicado oficial que la mujer entró “como personal temporario conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso”, y que, apenas fueron notificados del caso, dispusieron su “cesantía inmediata”.