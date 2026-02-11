"Me aterra": se conoció la carta que escribió el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

Dicho escrito permitió descubrir que el soldado Rodrigo Gómez fue víctima de una extorsión iniciada a través de una aplicación de citas.

La Justicia confirmó que Rodrigo Gómez (21), el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos el pasado 16 de diciembre, fue víctima de una extorsión iniciada a través de una aplicación de citas y sostenida por una organización que operaba desde una cárcel bonaerense. Además, se conoció la nota que dejó antes de quitarse la vida, la cual fue clave para dar con los sospechosos.

Qué decía la carta del soldado “Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada porque, supuestamente, si les pagaba esto se solucionaba”, comienza el escrito que redactó Rodrigo.

Y continúa: “Solo parece ser una estafa porque piden plata y más plata. Esos policías son más corruptos que otra cosa, me dejaron con muchas deudas, pero ya no importa, ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así”. Sin embargo, en la carta el soldado menciona que no le tiene miedo a la muerte: “Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo, y eso me aterra”.

Por último, Rodrigo le agradeció tanto a su familia como al Ejército. “Estoy muy agradecido con la familia, con el Ejército. Después de escribir todo esto, ya llegó la hora. Gracias a todos, gracias al Ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas”, concluyó.

Quién era el soldado Rodrigo Gómez Se trata de un joven de 21 años, oriundo de Misiones, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. El soldado formaba parte del personal asignado a la custodia de la principal residencia oficial del presidente Javier Milei.