Quién era el soldado que encontraron muerto en la Quinta de Olivos

Esta madrugada, un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos fue hallado sin vida. De quién se trata.

El soldado fue hallado con un disparo en la cabeza efectuado con un arma larga.

Este martes, el país se vio conmocionado por la muerte de un soldado que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos. Según trascendió, el efectivo fue hallado sin vida en uno de los puestos internos de la Residencia Presidencial. Las primeras informaciones indican que se habría suicidado.

El soldado fue identificado como Rodrigo Gómez (21), quien era efectivo del Ejército Argentino y formaba parte del personal asignado a la custodia de la principal residencia oficial del presidente Javier Milei.

Cómo encontraron al soldado muerto en la Quinta de Olivos Esta madrugada, Gómez fue hallado con un disparo en la cabeza efectuado con un arma larga. Tras tomar conocimiento del grave incidente, se activaron los protocolos correspondientes. Los servicios médicos de emergencia constataron el fallecimiento del soldado.

El caso se encuentra en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.