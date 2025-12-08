Javier Milei mantuvo una célebre reunión en la Quinta de Olivos con un Nobel de Economía

La reunión con Merton se suma a contactos previos con el viceministro Daza y consolida la apuesta oficial por mostrar alineamiento con figuras clave del pensamiento financiero.

Javier Milei se reunión con un Nobel de Economía en la Quinta de Olivos.

Javier Milei mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos con el economista estadounidense Robert C. Merton, una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la teoría financiera moderna.

El encuentro, difundido por la Oficina del Presidente junto a una fotografía en la que Milei aparece con el mameluco de YPF, se inscribe en la estrategia del Gobierno de sumar respaldo de especialistas de renombre internacional a su programa económico.

¿Quién es Robert Merton? Merton, ganador del Premio Nobel de Economía en 1997 junto a Myron Scholes, es reconocido mundialmente por sus aportes en modelización de riesgos y valuación de instrumentos financieros. Su obra redefinió la arquitectura matemática que sostiene gran parte de los mercados de derivados actuales.

El economista, hijo del célebre sociólogo Robert K. Merton, desarrolló una trayectoria académica marcada por la aplicación del cálculo estocástico y técnicas de control óptimo para la toma de decisiones en entornos de incertidumbre. Su contribución más difundida, el modelo Black-Scholes-Merton, permitió un salto cualitativo en la precisión con la que se determinan precios y riesgos en operaciones financieras complejas.

Los vínculos previos con el Gobierno El interés del Gobierno argentino por acercarse al premio Nobel viene de meses atrás. Fue Merton quien invitó al viceministro de Economía, José Luis Daza, a exponer en el MIT sobre el programa de estabilización que impulsa la administración Milei. El Presidente celebró públicamente aquella invitación, interpretándola como una señal de legitimación internacional hacia su estrategia económica.