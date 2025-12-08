Javier Milei tomó postura sobre el proyecto minero San Jorge y criticó al peronismo

El presidente Javier Milei se expresó este lunes en sus redes sociales a favor del proyecto minero San Jorge , que este martes se someterá a la última prueba institucional con el debate de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el Senado de la provincia de Mendoza, que puede darle una sanción definitiva tras el aval de Diputados.

"Mañana la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino , que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre", comenzó su mensaje.

Luego, criticó a la oposición de Cornejo por no acompañar el proyecto. "Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña. Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo. Aún así confiamos en que el proyecto se apruebe, porque es lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años", señaló.

"Esta nueva Argentina crecerá de la mano de los tres principales vectores de la economía, el campo, la energía y la minería. Mendoza es una provincia altamente competitiva que ha posicionado sus emblemáticos vinos en los mercados más exigentes del mundo. Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera. Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera, tal como hemos promovido hace más de un año con la sanción del Pacto de Mayo", concluyó.

La senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , también se expresó sobre el tema. "Mendoza tiene la oportunidad de crecer, de generar trabajo, riqueza y desarrollo. Y, como siempre, el kirchnerismo del otro lado: frenando, trabando y oponiéndose al progreso. Nada nuevo. Es hora de hacer lo que hace años funciona del otro lado de la cordillera", advirtió.

La reacción en Mendoza

Uno de los primeros en responderle al presidente fue el director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal. "Gracias señor presidente por el gran apoyo a los que hace tiempo venimos trabajando incansablemente por generar una minería sostenible para nuestra provincia", señaló.

Por otro lado, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, expresó: "En Mendoza sabemos que producir y cuidar el agua pueden ir juntos. Lo demostramos transformando el desierto en una de las potencias vitivinícolas del país".

"Mientras tanto, países vecinos como Chile hicieron de la minería el motor de sus exportaciones y su principal fuente de crecimiento. Ese es el camino de las economías que se animan a desarrollarse con reglas claras, control ambiental y visión de futuro. Mendoza también puede hacerlo. Minería sostenible, dentro de la ley, cuidando el agua y fortaleciendo nuestras instituciones. No son objetivos opuestos: son la base de un desarrollo serio, con trabajo y oportunidades reales. Basta de mitos que nos frenan. Es momento de decidir crecer", concluyó, respondiendo al tuit del mandatario nacional.

Luego, la vicegobernadora Hebe Casado, quien ha estado publicando datos en favor del desarrollo minero. "Gracias señor presidente por acompañar el desarrollo de Mendoza", escribió.