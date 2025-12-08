Los mercados comienzan a resignarse sobre las reservas en dólares del Banco Central

Los informes privados advierten que el BCRA no logrará sumar divisas al ritmo previsto y que el Gobierno prioriza la baja de la inflación por encima de la acumulación de dólares.

Los mercados comienzan a reconocer que la recuperación de reservas en el Banco Central no tendrá el ritmo deseado, tanto por los operadores privados como para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, parecen convencidos que la estrategia de tomar como una necesidad secundaria (o terciaria) el incremento de dólares en poder de la entidad que maneja Santiago Bausilli; y en priorizar la reducción de la inflación por arriba de la cobertura cambiaria.

Ante esto, los informes de los principales operadores del mercados comienzan a tomar nota de la nueva realidad, y a elevar conclusiones sobre el mediano plazo.

Sobre esta base, analiza la situación financiera y monetaria la consultora Criteria que, de todas maneras, estima que se abrirán "puertas" importantes para el lanzamiento de oportunidades para la colocación de divisas. También adelanta un tenue buen momento en la economía real para el cierre del año, especialmente en comparación con lo que se vivió en el tercer trimestre.

Las principales conclusiones del informe, titulado "Menos volatilidad, más estacionalidad: ¿alcanza para un nuevo impulso?", son las siguientes.