Bajo la 7722, el distrito minero llegará a más de 60 proyectos: los nombres y los dueños

La aprobación de la segunda etapa habilita 61 proyectos para tareas de prospección. El objetivo busca tener la tercera etapa lista a mediados del próximo año.

Malargüe Distrito Minero Occidental, MDMO, dará un paso crucial este martes. El distrito sumará su segunda tanda de proyectos con exploración aprobada bajo la 7722. Este avance nos lleva a dar un repaso detallado por el estado de las propiedades y los actores involucrados, marcando el inicio formal de una nueva fase de prospección en el sur provincial.

El crecimiento del distrito La aprobación de la segunda etapa de proyectos significa un total considerable de iniciativas que tendrán luz verde para iniciar tareas de exploración o prospección. Este volumen de proyectos de 61 proyectos habilitados permite a las empresas realizar los primeros relevamientos esenciales. Pero el proceso de evaluación ambiental no se detiene; porque ya se sumaron 71 proyectos más a la etapa de evaluación ambiental.

La intención clara es tener el total de proyectos del MDMO, o la tercera etapa de proyectos, aprobada a mediados del próximo año. El objetivo final apunta a que el distrito se encuentre en condiciones óptimas para su plena exploración durante la campaña minera 2026-2027.

Avance y titulares Dentro del listado de proyectos que obtienen la habilitación, El Perdido se posiciona como el más avanzado. Está en manos de la empresa mendocina Agaucu, que posee un acuerdo estratégico con la junior canadiense Kobrea. Este es el primer y único proyecto que, de momento, avanza a la etapa de exploración avanzada con la realización de sondajes. Para concretar esta fase, Kobrea trabaja en la construcción de un camino de 14 kilómetros que conduce directamente hasta el sitio donde realizarán las perforaciones. Esta infraestructura es vital para movilizar el equipo de perforación y comenzar la campaña exploratoria.

El MDMO 1 muestra una fuerte concentración en Apeleg, que posee la mayoría de los proyectos iniciales, mientras que Agaucu y Nueva Victoria S.A. también figuran con proyectos propios.