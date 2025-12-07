La clase media debió endeudarse o gastar ahorros para llegar a fin de mes

Según un informe, el 53% de los hogares de clase media debió apelar a una estrategia de endeudamiento o venta de ahorros para poder cubrir los gastos.

Según los argentinos encuestados, son más del 50% los que se sienten pertenecientes a una clase baja o media baja.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en datos del segundo trimestre de 2025, reveló que los hogares de ingresos medios son el sector que más dificultades experimentó para cubrir sus gastos, superando a los deciles de ingresos bajos. En total, casi la mitad de los hogares argentinos tuvo que recurrir a estrategias complementarias para subsistir.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el análisis de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH – INDEC) arrojó que el 48% de los hogares tuvo que desplegar al menos una estrategia para llegar a fin de mes. No obstante, este porcentaje asciende al 53% en los hogares de ingresos medios.

La Estrategia de la Clase Media El estudio detalla que los hogares de deciles medios se destacaron por recurrir a mecanismos financieros para complementar sus ingresos, a diferencia de los sectores bajos:

Ahorros y Ventas: el 35% de los hogares gastó ahorros para llegar a fin de mes. Los deciles medios gastaron más ahorros que otros sectores (40% de los hogares medios lo hizo, frente al 35% del promedio). Además, el 9% de los hogares vendió pertenencias.

Endeudamiento Récord: el 25% de los hogares se endeudó (con conocidos o entidades financieras) para llegar a fin de mes. El endeudamiento es la única variable que está peor que 2024, el año pico de la serie.