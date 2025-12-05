Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a cuatro años

Argentina emitirá un nuevo bono en dólares a cuatro años. La secretaría de Finanzas comunicó el llamado a licitación para un bono en dólares del Tesoro Nacional (BONAR 2029N - nuevo) con vencimientos al 30 de noviembre de 2029 y una tasa de interés de 6,5%.

"Esta operación en el mercado tiene como objetivo dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas del BCRA", destacaron desde el Ministerio de Economía.

Y agregaron: "La reapertura de los mercados de deuda en moneda extranjera ampliará las opciones del Tesoro en relación con los instrumentos disponibles para la gestión de la deuda con el sector privado, permitiendo que el BCRA encare un proceso de acumulación de reservas netas consistente con la recuperación de la demanda de dinero, el régimen cambiario de flotación entre bandas y la estabilidad financiera. Esto resulta crucial para continuar mejorando la hoja de balance del BCRA, condición necesaria para seguir bajando la inflación y el riesgo país.

El anuncio fue anticipado minutos antes por el ministro de Economía, Luis Caputo , en una entrevista al canal A24."Este es el Gobierno que más reservas compró", sostuvo el funcionario, que reconoció que ante la necesidad de hacerle frente a pagos de deuda sin poder refinanciar provocó que el equipo económico no pudiera acumular dólares en las arcas del BCRA.

"Los países renuevan la deuda, como Argentina no tiene crédito, tuvimos que pagar. Hemos reducido la deuda consolidada en US$ 50.000 millones", sostuvo Caputo. En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda anunció la vuelta de Argentina a los mercados internacionales. "Estamos volviendo con un bono a cuatro años a noviembre de 2029, con un cupón del 6,5%", comentó el funcionario.

"Esta colocación no es nueva deuda, es para refinanciar . Entonces, al poder refinanciar, el BCRA podrá acumular reservas", añadió el Ministro.

Cómo será el Bono

De acuerdo a lo difundido por el Ministerio de Economía, Se trata de los bonos BONAR 2029N, que licitará la Secretaría de Finanzas el próximo miércoles 10 de diciembre.

El título tendrá las siguientes especificaciones:

Será un bono denominado en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 (BONAR 2029N).

El cupón tendrá una Tasa Nominal Anual (TNA) de 6,5% y contará con pagos semestrales.

El repago de capital del 100% se realizará al momento del vencimiento.

Se suscribirá y pagará en dólares, y será emitido bajo legislación Argentina.

El resultado de la licitación "irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2029", destacaron desde el equipo económico.

Caputo aseguró que el nuevo bono será emitido bajo legislación local debido a la "Ley Guzmán", que sostiene que las colocaciones bajo jurisdicción extranjera necesitan aprobación del Congreso.

De esta manera, Argentina coloca deuda con un riesgo país arriba de los 600 puntos básicos, en búsqueda de poder regresar a los mercados internacionales. La última vez fue en 2018, bajo la gestión de Mauricio Macri. En ese entonces el riesgo país giraba en torno a los 450 puntos. Argentina quedó excluida del mercado desde que incurrió en impago por tercera vez en este siglo durante la pandemia.

"La última vez que Argentina regresó a los mercados crediticios mundiales, lo hizo a lo grande. El país vendió US$ 16.500 millones en bonos, estableciendo un récord de un solo día para un país en desarrollo. Los inversores presentaron ofertas por US$ 68.600 millones en deuda, y los rendimientos fueron inferiores a los de valores con calificación similar", señaló la agencia Bloomberg.