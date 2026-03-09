Último día para pagar la patente con hasta 15% de descuento: cómo aprovecharlo

El plazo para pagar la patente en la provincia de Buenos Aires con descuento está por terminar. La Agencia de Recaudación bonaerense ( ARBA ) recordó que el martes 10 de marzo vence el plazo para abonar la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Automotor con bonificaciones de hasta 15% sobre el monto total.

Hasta esta fecha, los contribuyentes que estén al día con el tributo podrán acceder a los beneficios previstos para el ejercicio fiscal 2026. Desde el organismo explicaron que estas bonificaciones buscan premiar el cumplimiento tributario y facilitar el pago del impuesto automotor.

ARBA estableció dos niveles de bonificación para quienes paguen dentro del plazo:

Para acceder a estas bonificaciones, la partida no debe registrar deudas exigibles de años anteriores.

El beneficio alcanza a miles de contribuyentes de la provincia que buscan reducir el costo anual de la patente del vehículo.

Cada cuánto se paga la patente

Otra de las novedades del sistema es el nuevo régimen de liquidación del Impuesto Automotor. Desde este año, el tributo dejó de emitirse de manera bimestral y pasará a pagarse en cuotas mensuales.

Con este esquema, los propietarios de vehículos recibirán 10 facturas a lo largo del año, desde marzo hasta diciembre. Según ARBA, el cambio no modifica el monto total anual del impuesto, pero permite distribuir el pago en períodos más cortos.

Desde el organismo explicaron que la medida busca mejorar la organización financiera de los contribuyentes, evitando facturas que acumulaban dos meses en una sola liquidación.

Cómo pagar la patente bonaerense

Para facilitar el cumplimiento del impuesto automotor, ARBA habilitó distintos canales digitales para realizar el pago.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Descargar la boleta desde la web oficial de ARBA

Pagar online con tarjeta de débito o crédito

Generar códigos electrónicos de pago sin necesidad de imprimir la boleta

De esta manera, los contribuyentes pueden pagar la patente sin realizar trámites presenciales.

Cómo se calcula la patente en 2026

El monto del Impuesto Automotor en la provincia de Buenos Aires se determina según la valuación fiscal del vehículo y una escala progresiva definida en la Ley Impositiva 2026.

Este año se simplificó el esquema de cálculo al reducirse los tramos de 15 a 5 categorías.

Las alícuotas vigentes son:

Hasta $14.100.000: 1% sobre el valor fiscal.

Entre $14.100.000 y $18.700.000: $141.000 fijos + 2% sobre el excedente.

Entre $18.700.000 y $26.100.000: $233.000 fijos + 3% sobre el excedente.

Entre $26.100.000 y $53.900.000: $455.000 fijos + 4% sobre el excedente.

Más de $53.900.000: $1.567.000 fijos + 4,5% sobre el excedente.

El sistema es progresivo, lo que significa que cada porcentaje se aplica únicamente sobre el monto que supera el límite de cada tramo y no sobre el valor total del vehículo.

Según estimaciones oficiales, tres de cada cuatro propietarios de autos pagarían menos que el año pasado, mientras que los aumentos se concentrarían en vehículos de mayor valuación fiscal.