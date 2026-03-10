La novedad que sumó Cuenta DNI y que muchos usuarios esperaban

La billetera digital Cuenta DNI incorporó una nueva función que permite invertir dólares directamente desde la aplicación. La novedad habilita a los usuarios del Banco Provincia a constituir plazos fijos en moneda extranjera desde el celular, ampliando las alternativas de ahorro e inversión disponibles dentro de la plataforma.

La opción permite realizar colocaciones sin necesidad de ingresar al homebanking tradicional ni realizar trámites en sucursales. De esta manera, los usuarios pueden administrar ahorros e inversiones en dólares dentro de la misma app donde realizan pagos, transferencias y otras operaciones financieras.

Para realizar la inversión, los usuarios deben ingresar al menú “Invertir” dentro de la aplicación.

La aplicación concentra en un solo espacio distintas alternativas de inversión, lo que permite gestionar productos financieros sin utilizar otros canales del banco.

La operatoria se encuentra disponible de lunes a viernes entre las 6 y las 21.

Cuánto paga el plazo fijo en dólares en Cuenta DNI

Las colocaciones en moneda extranjera pueden realizarse por plazos que van de 30 a 540 días.

Las tasas de interés anual varían según el tiempo de la inversión y se ubican entre:

1,5% anual para plazos más cortos

hasta 5,5% anual para períodos más largos

Este esquema permite elegir distintas estrategias de ahorro en dólares según el horizonte de inversión de cada usuario.

Qué se necesita para invertir dólares en Cuenta DNI

Para utilizar esta función es necesario cumplir con un requisito clave:

Tener una caja de ahorro en dólares en Banco Provincia

El dinero que se destine al plazo fijo debe estar previamente depositado en esa cuenta.

Quienes todavía no tengan una caja de ahorro en moneda extranjera pueden abrirla desde la propia aplicación de forma digital, gratuita y sin acudir a una sucursal.

Cuenta DNI suma más operaciones con dólares

La posibilidad de invertir en dólares se suma a otras funciones que la billetera digital incorporó recientemente.

Desde enero, la aplicación permite comprar, vender y transferir dólares directamente desde el celular, sin necesidad de ingresar al homebanking del banco.

Con estas herramientas, las personas usuarias pueden realizar operaciones cambiarias, administrar sus ahorros y generar inversiones desde un mismo entorno digital.

Más opciones para ahorrar e invertir desde el celular

La incorporación de nuevos productos financieros en aplicaciones bancarias se da en un contexto en el que aumentó el interés por operar con dólares dentro del sistema financiero.

Tras los cambios normativos vinculados a la Ley de Inocencia Fiscal y las disposiciones del Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), las entidades financieras comenzaron a desarrollar mecanismos que facilitan el depósito y la inversión de divisas.

En este escenario, las billeteras digitales y aplicaciones bancarias ampliaron sus servicios para permitir que las personas puedan ahorrar, invertir y realizar operaciones financieras desde el celular.

Plazo fijo en dólares en Cuenta DNI: datos clave

Plazos disponibles: entre 30 y 540 días

Tasas anuales: entre 1,5% y 5,5%

Disponibilidad: lunes a viernes de 6 a 21

Requisito: tener caja de ahorro en dólares en Banco Provincia

Acceso: desde el menú Invertir dentro de la aplicación

La función de inversión en dólares está disponible para usuarios mayores de 18 años. Con esta actualización, Cuenta DNI continúa ampliando sus herramientas de ahorro e inversión, integrando servicios financieros en una sola plataforma digital.