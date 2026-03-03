Cuenta DNI notificó un esperado cambio para quienes usan la billetera virtual

Uno de los beneficios más importantes de Cuenta DNI ahora durará más tiempo y permitirá un mayor ahorro para los usuarios.

Cuenta DNI mantiene descuentos en rubros clave y amplía los días de ahorro en comercios de cercanía durante marzo.

Arrancó marzo y Cuenta DNI trajo una buena noticia para quienes usan la billetera virtual para las compras de todos los días. En un mes en el que muchos ajustan el presupuesto después del arranque del año, la app de Banco Provincia amplía una de sus promos más buscadas y les da más margen a las personas usuarias para alcanzar el reintegro.

En marzo, Cuenta DNI incorpora un cambio central en su esquema de ahorros: la promo de comercios de cercanía, que abarca carnicerías, granjas, pescaderías y otros negocios de barrio, ahora se puede usar de lunes a viernes, con tope semanal.

Con esta modificación, Cuenta DNI busca dar más margen para aprovechar el beneficio y llegar al reintegro máximo semanal, sin depender de un solo día o de pocas jornadas de compra.

Además, el descuento en comercios de cercanía de Cuenta DNI se puede acumular con otras promos vigentes en el mes, como las de librerías y las de farmacias y perfumerías, según los días asignados a cada rubro.

En paralelo, durante marzo siguen activos los beneficios de Cuenta DNI en gastronomía, ferias y mercados, universidades y supermercados, junto con la promo de Full YPF en locales adheridos (sin incluir combustibles). La agenda completa de descuentos y locales adheridos de Cuenta DNI se publica en las cuentas verificadas de Banco Provincia en redes sociales.