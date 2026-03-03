Cuenta DNI notificó un esperado cambio para quienes usan la billetera virtual
Uno de los beneficios más importantes de Cuenta DNI ahora durará más tiempo y permitirá un mayor ahorro para los usuarios.
Arrancó marzo y Cuenta DNI trajo una buena noticia para quienes usan la billetera virtual para las compras de todos los días. En un mes en el que muchos ajustan el presupuesto después del arranque del año, la app de Banco Provincia amplía una de sus promos más buscadas y les da más margen a las personas usuarias para alcanzar el reintegro.
En marzo, Cuenta DNI incorpora un cambio central en su esquema de ahorros: la promo de comercios de cercanía, que abarca carnicerías, granjas, pescaderías y otros negocios de barrio, ahora se puede usar de lunes a viernes, con tope semanal.
Con esta modificación, Cuenta DNI busca dar más margen para aprovechar el beneficio y llegar al reintegro máximo semanal, sin depender de un solo día o de pocas jornadas de compra.
Además, el descuento en comercios de cercanía de Cuenta DNI se puede acumular con otras promos vigentes en el mes, como las de librerías y las de farmacias y perfumerías, según los días asignados a cada rubro.
En paralelo, durante marzo siguen activos los beneficios de Cuenta DNI en gastronomía, ferias y mercados, universidades y supermercados, junto con la promo de Full YPF en locales adheridos (sin incluir combustibles). La agenda completa de descuentos y locales adheridos de Cuenta DNI se publica en las cuentas verificadas de Banco Provincia en redes sociales.
Beneficios de Cuenta DNI en marzo, uno por uno
- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.
- Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos, con tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
- Full YPF: 25% de ahorro sábados y domingos en locales adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. No aplica para la compra de combustibles.
- Supermercados: descuentos en diversas cadenas los siete días. Quienes cobran jubilaciones o pensiones por Banco Provincia acceden a un 5% adicional.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con tope de $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento lunes y martes, sin tope. Promo acumulable con comercios de cercanía.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin tope. Promo acumulable con comercios de cercanía.