Anses: que jubilados deberán esperar un poco más para cobrar en marzo

Anses ya definió el cronograma de marzo y, para quienes cobran haberes por encima del mínimo, los depósitos arrancan recién desde el 23, según DNI.

Anses paga las jubilaciones que superan la mínima desde el 23 de marzo, según DNI.

Marzo llega con calendario confirmado para los jubilados y pensionados. En esta oportunidad, Anses ordenó los pagos en dos tramos: primero se acredita a quienes perciben hasta el haber mínimo y, más adelante, a quienes superan ese monto.

Para los beneficiarios que cobran más que la jubilación mínima, el cronograma recién empieza el 23 de marzo de 2026. En cambio, quienes están en el tramo del haber mínimo base comienzan a cobrar desde el 9 de marzo, de acuerdo con la terminación del documento.

Con la actualización vigente en marzo, los valores oficiales quedan así:

Jubilación mínima: $369.636,78.

Jubilación máxima: $2.487.063,30. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo cobro en marzo 2026