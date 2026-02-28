Cómo saber si se cobra la Beca Progresar en marzo: el documento que hay que revisar
La Beca Progresar de Anses apunta a que todos los jóvenes puedan terminar sus estudios y puedan formarse profesionalmente.
Todos los interesados en inscribirse a la Beca Progresar ya pueden hacerlo, ya que el programa gestionado por Anses abrió sus inscripciones. Está destinado a estudiantes que cumplen determinados requisitos y continúa con sus líneas habituales: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo.
Sin embargo, muchos inscriptos aún desconocen cuál es su situación y si en marzo cobrarán la beca. Para comprobarlo, deben descargar un comprobante sencillo: la Certificación Negativa de Anses. Este documento permite verificar la situación laboral y previsional del solicitante y constatar si el organismo tiene una liquidación activa a su nombre.
La Beca Progresar se abona con un mes de retraso. Es decir que en marzo se percibe el período correspondiente a febrero, por lo que se debe consultar el mes 2. Si en el sistema aparece en rojo la leyenda “registra liquidaciones de becas Progresar”, significa que el pago está pendiente de acreditación.
Cómo obtener la Certificación Negativa
Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, permite gestionar la Certificación Negativa a través de su sitio web oficial. Este comprobante acredita que la persona no registra cobertura de obra social, aportes como autónomo o monotributista, ni cobro de prestaciones previsionales o programas sociales, según el período consultado.
Para descargarla, se debe ingresar el CUIL y seleccionar el período a verificar, que debe estar comprendido dentro de los últimos seis meses. También puede tramitarse desde la app mi Anses, en la sección “Mis datos”, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.