Nueva tormenta en Mendoza: cuáles fueron los departamentos más afectados y qué indica el pronóstico

La tormenta de este viernes dejó un saldo de 54 novedades en distintos puntos del Gran Mendoza y el Este provincial, según el reporte oficial de Defensa Civil . Las precipitaciones, que por momentos fueron intensas y estuvieron acompañadas de ráfagas de viento, generaron anegamientos, caída de árboles y problemas eléctricos en varios departamentos.

Según detalló el organismo provincial, en la Ciudad de Mendoza se registró un transformador en corto, sin que se reportaran personas lesionadas. Una situación similar ocurrió en Guaymallén, donde también se informó un transformador afectado por la tormenta. En ambos casos, las cuadrillas trabajaron para normalizar el servicio.

En Maipú, en tanto, se contabilizaron 11 intervenciones. Allí hubo un árbol caído, seis viviendas anegadas, un derrumbe de vivienda y tres cables caídos. Las autoridades asistieron a las familias afectadas y coordinaron tareas para despejar calles y garantizar la seguridad en las zonas comprometidas.

En Santa Rosa se concentró la mayor cantidad de intervenciones, con un total de 41 novedades. Se registraron 20 viviendas anegadas, seis árboles caídos y 15 ramas caídas en distintos sectores del departamento. Personal municipal y provincial trabajó durante la tarde y la noche para dar respuesta a cada reclamo.

El reporte de Defensa Civil informó acerca de las actuaciones del organismo por una nueva tormenta en la provincia de Mendoza.

Desde Defensa Civil indicaron que, pese a la magnitud de las lluvias en algunos sectores, no se reportaron víctimas ni heridos. Las tareas se enfocaron principalmente en asistir a vecinos con filtraciones o ingreso de agua en sus hogares y en despejar la vía pública para evitar accidentes.

En el resto de los departamentos de la provincia se registraron precipitaciones, aunque por el momento no se informaron novedades de consideración. Las autoridades recomendaron circular con precaución ante la posibilidad de nuevas tormentas y mantenerse atentos a los canales oficiales de información.

El pronóstico para Mendoza

En Mendoza, el pronóstico anticipa una jornada con nubosidad en disminución y poco cambio de la temperatura para este sábado 28 de febrero. De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una máxima de 31°C y una mínima de 18°C, en un contexto de estabilidad y sin precipitaciones previstas.

Durante la mañana podrían persistir algunas nubes, pero con el correr de las horas el cielo tenderá a despejarse parcialmente. La temperatura se mantendrá dentro de valores similares a los registrados en los últimos días, sin ascensos ni descensos marcados.