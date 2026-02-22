Godoy Cruz: tres vehículos fueron arrastrados por el agua en el Dique Frías

La tormenta de este sábado generó que tres vehículos fueran llevados por el agua en Godoy Cruz. Debió intervenir Defensa Civil.

La tormenta de este sábado generó que tres vehículos fueran llevados por el agua en Godoy Cruz. Debió intervenir Defensa Civil. (Imagen ilustrativa)

La tormenta que golpeó a Mendoza este sábado dejó imágenes apocalípticas, y una de estas ocurrió en Godoy Cruz: tres vehículos fueron arrastrados por el agua en la zona del Dique Frías y tuvo que intervenir Defensa Civil.

Así, el organismo provincial rescató a tres personas ya que la corriente se llevó a los rodados en los que transitaban por ese punto del departamento del área metropolitana.

Tres vehículos arrastrados en Godoy Cruz Según se informó desde el Ministerio de Seguridad, ingresó un alerta al CEO en el que se indicaba que dos camionetas y un auto eran llevados por el agua.

El hecho sucedió cerca de las 22, en uno de los momentos más intensos de la tormenta que afectó a gran parte del Gran Mendoza. Asimismo, el personal de Bomberos de Capital, Godoy Cruz y el Cuartel central también tuvo que intervenir.