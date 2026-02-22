Godoy Cruz busca reacción en un duelo caliente ante Defensores de Belgrano
Godoy Cruz visita al Dragón con la obligación de sumar y cortar la sequía, en un cruce caliente que reaviva una historia tras más de 20 años.
Este domingo desde las 17 horas, Godoy Cruz Antonio Tomba tendrá una prueba de fuego en la Primera Nacional 2026 cuando visite a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pascuale, en un duelo clave para tomar impulso tras un debut con sabor a poco.
El Expreso llega con la necesidad de sumar de a tres después del empate 1-1 ante Ciudad de Bolívar en su primera presentación, un resultado que dejó más dudas que certezas y que obligó al cuerpo técnico a trabajar intensamente durante la semana para ajustar la propuesta colectiva de cara a este domingo.
Te Podría Interesar
Por su parte, el Dragón también igualó en su estreno (1-1 frente a Deportivo Morón) y espera hacerse fuerte en casa para conseguir su primer triunfo del año.
Primera Nacional: Godoy Cruz vs Defensores de Belgrano
Estadio: Juan Pascuale
Fecha: Domingo 22 de febrero
Hora: 17:00 (Argentina)
TV: LPF Play
Árbitro: Daniel Alberto Zamora
Cómo llega cada uno
El Tomba deberá mejorar su puntería y efectividad, sobre todo en el último pase, tras una actuación inicial donde dominó fases del juego pero no logró plasmarlo en el marcador. Mientras tanto, Defensores, con su estilo bien aceitado bajo la dirección de Fabián Nardozza, intentará aprovechar la localía en un duelo de estilos y ambiciones similares.
Este cruce también tiene un sabor especial: ambos equipos igualaron en sus debuts y buscan romper la racha en esta segunda fecha, lo que agrega un condimento extra a la expectativa del encuentro.
En síntesis, se espera un partido táctico, con ritmo y mucha intensidad por lo que está en juego en esta etapa inicial de la Primera Nacional, con Godoy Cruz urgido de una victoria que le dé tranquilidad en su camino por volver a pelear arriba.