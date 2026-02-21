Mirá cómo juega Axel Rodríguez, el nuevo refuerzo del Godoy Cruz

Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba abrochó un nuevo refuerzo ofensivo de cara a la pelea por el ascenso: Axel Rodríguez fue confirmado como nuevo delantero del Expreso. El atacante llega a préstamo por 12 meses desde Club Olimpo y se incorpora al plantel que busca dar un salto de jerarquía en la temporada.

Rodríguez, de 28 años, llega con experiencia en la Primera Nacional, donde jugó 27 partidos y anotó 5 goles con Club Almagro en la última temporada. A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Club Atlético Colón, Atlético Tucumán, Instituto Atlético Central Córdoba, Club Atlético Patronato y Club Atlético All Boys, lo que le da al Tomba un delantero probado en distintas canchas y contextos competitivos.