Godoy Cruz lanza una capacitación gratuita para emprendedores

La Municipalidad de Godoy Cruz presentó la propuesta Emprende + GC “Herramientas para impulsar tu idea de negocio”, una capacitación gratuita destinada a personas mayores de 18 años con domicilio legal en el departamento. La iniciativa apunta a acompañar a quienes deseen iniciar o potenciar un proyecto emprendedor.

La actividad se desarrollará en un único encuentro presencial de tres horas. En esta oportunidad, la jornada tendrá lugar el viernes 27, de 9 a 12, en las salas de capacitación del Hiper Libertad, ubicado en Joaquín V. González 450.

Según informaron desde el municipio, la propuesta busca brindar herramientas prácticas para transformar ideas en proyectos sostenibles, fortaleciendo así el entramado productivo local y promoviendo el trabajo independiente como alternativa de desarrollo económico.

El objetivo de la capacitación es acercar conceptos y estrategias fundamentales para la puesta en marcha o el fortalecimiento de emprendimientos . En ese marco, se promueve la autogestión como motor de crecimiento personal y económico.

Además de los contenidos técnicos, el espacio permitirá generar redes de contacto e intercambiar experiencias entre participantes. También será una oportunidad para acceder a información útil que contribuya a consolidar vínculos y abrir nuevas posibilidades de desarrollo.

Contenidos, requisitos e inscripción

Durante la jornada se abordarán de manera integrada distintos ejes clave para emprender con bases sólidas: empleo y autoempleo, análisis de oportunidades y tendencias del mercado; emprendedurismo, con foco en la identificación, validación y desarrollo de ideas de negocio; opciones de financiamiento y estrategias para acceder a capital inicial; elaboración de un plan de negocios con definición de objetivos y proyección; y herramientas de marketing digital y redes sociales para visibilizar y posicionar productos o servicios.

Para participar, los interesados deberán ser mayores de 18 años y contar con domicilio legal en Godoy Cruz. La preinscripción se realiza de manera online a través del enlace dispuesto por el municipio. Debido a que el cupo es limitado, las personas seleccionadas serán notificadas vía WhatsApp.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral a los teléfonos 4429360 / 4429361 o vía WhatsApp al 2613068525.