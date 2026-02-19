La Municipalidad de Godoy Cruz informó cambios en la limpieza urbana por el paro de la CGT

El municipio detalló qué prestaciones se verán afectadas y aclaró que la recolección domiciliaria se realizará con normalidad.

La comuna explicó el esquema de servicios ante la medida de fuerza convocada a nivel nacional.

La Municipalidad de Godoy Cruz emitió un comunicado para informar cómo impacta en el departamento el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 19 de febrero.

Desde el municipio precisaron que, únicamente en la zona centro, se verán afectados durante la jornada algunos servicios vinculados a la limpieza urbana. En concreto, habrá modificaciones en la recolección diferenciada en comercios, la limpieza de acequias y el barrido de calles.

En ese marco, aclararon que la situación es ajena a la administración local y responde a las medidas de fuerza impulsadas a nivel nacional por la CGT, que afectan distintas actividades en todo el país.

Qué pasa en Godoy Cruz con la recolección domiciliaria La comuna remarcó que la recolección de residuos domiciliaria se realizará con normalidad en todo el departamento. El cronograma previsto es el siguiente: miércoles 18/2 residuos húmedos y jueves 19/2: recolección de residuos secos.