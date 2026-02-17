La Reserva de Godoy Cruz cayó ante Racing en un partido vibrante

La Reserva de Godoy Cruz perdió 4-2 frente a Racing por la tercera fecha del Torneo Proyección. El equipo de Avellaneda suma 7 puntos y comparte la cima de la Zona A.

La Reserva de Godoy Cruz sufrió una dura derrota este fin de semana al caer 4 a 2 frente a Racing Club, en el marco de la tercera fecha del Torneo de Reserva.





La Reserva de Godoy Cruz no pudo con Racing El conjunto mendocino no logró sostener el ritmo ofensivo del equipo local, que fue contundente en los momentos clave del encuentro. Los goles del equipo académico fueron convertidos por Felipe Schaare, Benjamín González, Francisco Fraga y Thiago Taborda, quienes marcaron diferencias en el desarrollo del juego.

Por el lado del Expreso, descontaron Gerónimo Montiveros y Benjamín Rojas, mostrando carácter y reacción pese al resultado adverso.

El equipo dirigido por Sebastián Romero, Racing, acumula ahora 7 puntos y comparte la primera posición en la Zona A, manteniéndose como uno de los protagonistas del certamen pese al traspié.