Ezequiel Muñoz volvió, gritó y sostuvo al Lobo: experiencia clave en la remontada

Muñoz regresó al Lobo tras su lesión y mostró toda su experiencia en un momento clave del partido. Con liderazgo, orden y un gol decisivo antes del descanso, el defensor fue fundamental para sostener al equipo y encaminar una remontada que devolvió confianza e ilusión al conjunto mensana.

Su tanto, justo antes del descanso, no fue uno más. Llegó en el momento exacto. Cuando el equipo lo necesitaba. Fue el golpe anímico que mantuvo con vida al Lobo y lo empujó a creer en la remontada.

Pero su partido fue mucho más que ese grito.

Muñoz aportó seguridad, orden y experiencia en un contexto complicado. Cuando Gimnasia salió decidido a buscar el empate primero y el triunfo después, el defensor fue clave para que el equipo no quedara desprotegido. Supo bascular, cubrir espacios y sostener la última línea en momentos donde el riesgo era total.

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Ordenó, habló, gritó… y jugó. Como un líder.

Los números reflejan su impacto: convirtió 1 gol, sumó 8 contribuciones defensivas, 3 intercepciones, 3 despejes y 8 recuperaciones. Ganó 6 de 7 duelos aéreos, no fue superado en el uno contra uno y tuvo una precisión de pases del 90%, con apenas un toque fallido en todo el partido.

Además, completó 37 de 41 pases, mostrando claridad tanto en salida como en momentos de presión, y sostuvo una presencia constante con 55 intervenciones a lo largo del juego.

En un equipo que necesitaba reacción, Muñoz fue sostén y empuje.

Apareció cuando más hacía falta.

Y dejó en claro que su experiencia todavía pesa… y mucho.