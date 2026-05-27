Dramática escena en Roland Garros: una tenista salió en silla de ruedas tras sufrir una dura lesión

Roland Garros quedó marcado este miércoles por la preocupante lesión que sufrió la estadounidense Hailey Baptiste durante su partido frente a la china Wang Xiyu por la segunda ronda del cuadro femenino del Grand Slam parisino.

La tenista norteamericana, ubicada en el puesto 26 del ranking WTA , intentaba sostener el primer set cuando sufrió una caída que inmediatamente encendió las alarmas dentro de la cancha Suzanne Lenglen. Baptiste se encontraba 4-5 abajo y buscaba quebrar el saque de su rival para mantenerse en partido.

En pleno intercambio, la estadounidense tomó impulso para impactar una pelota, pero cayó al suelo entre gritos de dolor que paralizaron al público presente en el estadio parisino.

Tras la caída, Baptiste quedó tendida sobre la arcilla sin poder reincorporarse. El primero en ingresar para asistirla fue su padre, quien también cumple funciones como entrenador, visiblemente afectado por la situación.

Minutos después llegó la jueza de silla, que le indicó que debía abandonar la pista para permitir el ingreso del personal médico. La asistencia atendió rápidamente a la jugadora dentro de la cancha y, tras unos minutos de evaluación, decidió retirarla en silla de ruedas.

Preocupación en Roland Garros por la impactante lesión de Hailey Baptiste Preocupación en Roland Garros por la impactante lesión de Hailey Baptiste

De esta manera quedó confirmado el abandono de Baptiste, que llegaba a Roland Garros atravesando un gran momento.

Un nuevo golpe para Baptiste en París

La estadounidense había conseguido una valiosa victoria en la primera ronda frente a la checa Barbora Krejcikova, ex número 2 del mundo, tras remontar un encuentro muy exigente por 6-7, 7-6 y 6-2.

Por su parte, Wang Xiyu avanzó a la tercera ronda luego de aprovechar el retiro de su rival y ahora enfrentará a la ucraniana Yulia Starodubtseva, quien sorprendió al eliminar a Elena Rybakina, número 2 del mundo.

La lesión además reavivó un recuerdo negativo para Baptiste en Roland Garros, ya que en la edición 2022 también había debido abandonar el torneo por un problema físico. En aquella oportunidad, una lesión en el tobillo la obligó a retirarse en su debut frente a la ucraniana Anhelina Kalinina.