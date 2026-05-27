Tirante salvó la jornada argentina en Roland Garros y se acerca a un objetivo histórico

Thiago Tirante fue la gran noticia argentina de este miércoles en Roland Garros . En una jornada muy complicada para los tenistas nacionales, el platense derrotó al español Alejandro Davidovich Fokina, número 21 del ranking ATP , y se convirtió en el único representante albiceleste en avanzar de ronda en el Grand Slam parisino.

El argentino, que atraviesa el mejor momento de su carrera, se impuso por 4-6, 7-6(4), 6-1 y 6-3 luego de dos horas y 54 minutos de juego en una actuación que marcó un nuevo paso en su crecimiento dentro del circuito profesional.

Gracias a este triunfo, Tirante consiguió clasificarse por primera vez a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam y además quedó muy cerca de ingresar al Top 50 del ranking ATP , otro de los grandes objetivos de su carrera.

Thiago Tirante consiguió el único triunfo argentino de la jornada y avanzó a la tercera ronda de Roland Garros.

El triunfo ante Davidovich Fokina representa uno de los resultados más importantes para Tirante desde su llegada al circuito ATP . El argentino mostró solidez física, agresividad desde el fondo de la cancha y una gran reacción anímica luego de perder el primer set.

Ahora, el próximo desafío será frente al español Pablo Carreño Busta, quien avanzó a la tercera ronda tras el retiro del australiano Thanasi Kokkinakis cuando el encuentro estaba igualado en sets.

Del otro lado, Davidovich Fokina quedó envuelto además en una situación extradeportiva luego de confirmar su sorpresiva ruptura con el argentino Mariano Puerta, quien integraba su equipo de trabajo.

“Me escribió un mensaje muy largo del domingo, después del primer partido, para decirme que no quería continuar… No dijo nada al resto del equipo y cogió un vuelo a Miami. Después escuché que se lo había hecho a un par de jugadores antes”, explicó el español tras la derrota.

Luego agregó: “Nos ha fallado como persona y yo no voy a ir detrás de él… Me ha bloqueado el teléfono tanto a mí como a mi mujer. Ya nada me sorprende”.

Una jornada muy dura para el resto de los argentinos

Más allá de la victoria de Tirante, el balance del día fue negativo para los argentinos en Roland Garros. Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti quedaron eliminados en la segunda ronda.

Navone protagonizó uno de los partidos más extensos y dramáticos del torneo, pero terminó cayendo frente al checo Jakub Mensik en un super tie-break del quinto set por 13-11, luego de cuatro horas y 41 minutos de juego.

El desgaste fue tan grande que Mensik terminó completamente acalambrado y necesitó asistencia médica para poder ponerse nuevamente de pie tras el encuentro.

Por otra parte, Trungelliti perdió en cuatro sets ante el ruso Karen Khachanov, mientras que Ugo Carabelli también cayó en cuatro parciales frente a Andrey Rublev.