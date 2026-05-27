Independiente Rivadavia busca terminar como el mejor equipo de toda la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia jugará esta noche un partido determinante ante Club Bolívar en Santa Cruz de la Sierra, aunque esta vez el objetivo va mucho más allá de la clasificación: la Lepra quiere cerrar la fase de grupos como el mejor primero de toda la Copa Libertadores.

El equipo mendocino ya aseguró el liderazgo de su zona en la fecha pasada, pero todavía tiene por delante una meta que puede ser clave pensando en los cruces mano a mano: quedarse con el número uno de la tabla general.

Para lograrlo, Independiente necesita ganar en Bolivia y sumar la mayor cantidad posible de diferencia de gol. La Lepra compite directamente con otros líderes de grupo que también buscan quedarse con el primer lugar absoluto de la Copa.

Terminar como el mejor primero no es un detalle menor. Ese puesto le permitiría definir todas las series eliminatorias como local y evitar, al menos en teoría, a algunos de los rivales más fuertes en los octavos de final.

Por eso el partido ante Bolívar tendrá un valor enorme más allá de los puntos.

Lepra vs Fluminense (4) Independiente Rivadavia ya se aseguró el primer puesto del grupo C y ahora va por más. Alf Ponce Mercado/ MDZ





La Lepra quiere seguir haciendo historia

Lo que parecía un sueño hace algunos meses hoy es una realidad. Independiente Rivadavia no solo ya ganó su grupo en la Libertadores, sino que además llega a la última fecha peleando por ser el mejor equipo de toda la fase inicial.

Un escenario histórico para el club mendocino, que ahora intentará dar otro golpe continental en Bolivia.

El entrenador pondría en cancha una formación con varios titulares, consciente de la importancia deportiva de terminar arriba de todos. El Bolivar por su parte, necesita ganar para pelear la clasificación con el Fluminense.





Probables formaciones

Bolívar: Carlos Lampe; Luis Paz, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Tonino Melgar; Brian Oyola, Dorny Romero y Patricio Rodríguez. DT: Alejandro Restrepo.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez o Alessandro Riep, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, Rodrigo Atencio; Matías Fernandez, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT Alfredo Berti.

Hora: 21.30

Estadio: Ramón Aguilera Costas

Árbitro: Guillermo Enrique Guerrero Alcivar

TV: Fox Sports