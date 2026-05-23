En Brasil afirman que se investiga un caso de apuestas durante un partido de Independiente Rivadavia

Globo Esporte , medio especializado de Brasil , aseguró en las últimas horas que Conmebol está investigando un “volumen anormal” de apuestas tras una amarilla en el partido entre Independiente Rivadavia y Fluminense disputado en Mendoza el 6 de mayo pasado por el grupo C de la Copa Libertadores y que finalizó 1 a 1.

El sitió brasileño tituló en su portal que un informe sugiere que hubo sospecha de manipulación en una tarjeta amarilla al futbolista de la Lepra Tomás Bottari, quien fue amonestado a los 36 minutos del primer tiempo por tocar la pelota con la mano e interrumpir un pase del equipo brasileño.

En su momento, la jugada fue totalmente casual y pasó desapercibida, ya que se dio en una situación normal de partido. Pero el medio brasileño apuntó que la Conmebol recibió un informe sobre un volumen anormal de apuestas detectado en una pequeña casa de juegos de Argentina.

Desde el medio señalaron que Conmebol no emitió comentarios respecto al tema. En caso de que efectivamente se realice una investigación, la misma sería llevada adelante por la Unidad Disciplinaria de la entidad.

Independiente Rivadavia ya está clasificado a octavos

La Lepra mendocina es uno de los mejores equipos de la Copa Libertadores y está haciendo historia en su primera participación: con 13 puntos es el líder de su zona y aseguró su clasificación a la siguiente instancia desde hace tiempo, justamente en el encuentro contra Fluminense en Mendoza.

El equipo del Parque cerrará la fase de grupos enfrentando a Bolívar en Santa Cruz de la Sierra, debido a los conflictos que están aconteciendo en La Paz. En caso de ganar, el equipo de Berti quedaría como uno de los mejores primeros de la primera fase junto a Flamengo y Rosario Central.