Las tres frases de Alfredo Berti que explican el fenómeno de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti califica el momento de Independiente Rivadavia como el mejor semestre histórico, resaltando la humildad y el rendimiento del plantel.

Tras la goleada frente a Deportivo La Guaira en Venezuela, el entrenador azul dejó varias reflexiones que explican el presente del equipo mendocino, hoy líder, invicto y protagonista absoluto de la Copa Libertadores.

La frase más fuerte de la noche fue también una definición contundente sobre el presente leproso.

“Es el mejor semestre en la historia del club, pero tenemos que seguir con la misma humildad”, aseguró Berti.

El técnico valoró el enorme crecimiento futbolístico del equipo, aunque rápidamente buscó bajar cualquier clima de euforia excesiva. Y es que Independiente Rivadavia no solamente ganó su grupo: además se convirtió en uno de los equipos más goleadores y sólidos de toda la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia EFE

“Villa ayuda a los más jóvenes”

Berti también se tomó un momento para destacar el compromiso grupal de Sebastián Villa, una de las grandes figuras del plantel.

“Villa siempre ha sido un profesional de gran categoría. Sebastián ayuda a los más jóvenes y me pone muy contento por todos los jugadores”, expresó.

Las palabras del DT buscaron remarcar un aspecto que puertas adentro consideran clave: el rol humano y futbolístico que asumieron tanto Villa como Alex Arce dentro del grupo.

“Arce y Villa son dos jugadores de mucha jerarquía, pero en el grupo son uno más porque entienden muy claro cuál es el bien común”, agregó.

Arce y vila la guayra

“No hay mejor demostración que jugar con el sentimiento del hincha”

Finalmente, Berti destacó el vínculo que se generó entre el equipo y los hinchas leprosos, que volvieron a acompañar masivamente en Venezuela.

“La gente de Independiente siempre acompaña. Ellos hacen mucho sacrificio y por eso no hay mejor demostración que tratar de jugar con el sentimiento del hincha”, sostuvo.

La frase resume gran parte del espíritu de este Independiente Rivadavia: un equipo competitivo, intenso y comprometido, que logró generar identificación total con su gente mientras hace historia en Sudamérica.