La inesperada noticia sobre Alfredo Berti que conmueve a Independiente Rivadavia

Hay momentos en que el fútbol para y da lugar a algo más grande. Independiente Rivadavia esto es uno de ellos.

La Liga Profesional eligió a Alfredo Berti como el mejor director técnico de abril. Un hombre que llegó a Independiente Rivadavia cuando pocos apostaban, que construyó un equipo de la nada y hoy tiene a la Lepra liderando todo lo que se puede liderar: la Zona B, la Tabla Anual, el Grupo C de la Libertadores y clasificado a la Copa Argentina.

El pueblo azul lo sabe desde hace rato. Ahora el fútbol argentino también lo reconoce.

"El padre de la criatura", le escribieron los hinchas cuando se publicó la distinción. "Maestro", "el mejor lejos", "gracias viejo querido". Palabras simples de gente que lo vio trabajar en silencio mientras otros hacían ruido.

Berti no ganó este premio con un plantel de estrellas. Lo ganó con convicción táctica, con un grupo que cree en lo que hace y con hitos que ya son historia: la victoria en el Maracaná, la goleada en el clásico mendocino, una campaña que desafía toda lógica.

Esta noche ante La Guaira, el técnico más premiado de abril saldrá a buscar lo que siempre busca: más.