Godoy Cruz tiene dos equipos posibles ante Morón: ¿cuál debería usar Toedtli?

El domingo a las 16.30, en el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz recibe a Deportivo Morón, el puntero de la Zona A de la Primera Nacional. No es un partido más. Es el partido que puede relanzar una campaña que viene frenada o hundir las expectativas.

El Expreso llega con tres partidos sin ganar: perdió con San Telmo, empató con San Miguel y ante Colón. Nueve puntos dejados en el camino se traducen en una diferencia de cinco unidades con el propio Morón, que llega al Gambarte como líder y con la confianza de quien sabe que está haciendo las cosas bien.

Toedtli ya sabe lo que va a hacer. Nosotros, todavía no. Y en esa incertidumbre aparece la pregunta que divide a los hinchas esta semana: ¿sale con línea de cuatro o de cinco?

Con línea de cuatro el equipo sería más ofensivo, con intención de proponer desde el arranque: Ramírez; Gerometta, Mendoza, Brunet y Morán; Gil Romero, Poggi y Pozzo; Ramírez y Pino. Un esquema que le da más presencia en el mediocampo y más llegada al área rival.

Con línea de cinco la apuesta sería más conservadora, pensada para no regalarle espacios al Gallito: Ramírez; Burgos, Mendoza y Brunet como centrales; Gerometta y Morán como carrileros; Gil Romero, Poggi y Pozzo en el medio; arriba Ramírez y Pino. Más orden, menos riesgo, pero también menos profundidad.

¿Con qué esquema debería para...

El contexto complica la decisión. Nahuel Ulariaga no llegará desde la lesión y Lucas Arce sigue cumpliendo su suspensión. Dos ausencias que reducen las opciones y le exigen al técnico sacar el máximo rendimiento de los que estén disponibles. Andrada aun esta en duda para la convocatoria, aunque podría integrar la banca.

Una cosa es segura: Godoy Cruz necesita ganar. No empatar, no competir, no mostrar cosas. Ganar. Porque si Morón se va del Gambarte con los tres puntos, la distancia se estira a ocho y el torneo empieza a tomar una forma difícil de revertir.

La duda es nuestra. La decisión, de Toedtli.