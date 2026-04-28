Godoy Cruz lanza un taller gratuito de tejido con enfoque emprendedor: cómo inscribirse

Godoy Cruz abrió las inscripciones para “Punto & Creatividad”, un taller gratuito de tejido pensado para vecinos que quieran perfeccionarse en técnicas manuales y explorar una salida emprendedora. La iniciativa propone un espacio de aprendizaje práctico donde los participantes podrán desarrollar habilidades aplicadas tanto al uso personal como a la generación de productos para la venta.

Durante el cursado, quienes asistan aprenderán a confeccionar tres piezas clave: poncho, gorro y granny (cuadritos tejidos), incorporando herramientas que faciliten la producción artesanal con valor agregado.

La capacitación estará a cargo de la División de Economía Social y se desarrollará en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez, ubicado en O’Higgins 1460. Las clases serán los jueves, de 14 a 17.

El objetivo principal es brindar herramientas accesibles que fomenten la creatividad y fortalezcan las habilidades manuales, en un contexto de formación que también promueve el emprendedurismo local.

Para participar, es necesario ser mayor de edad, residir en Godoy Cruz, contar con conocimientos previos en tejido y tener la vacuna antitetánica al día. Si bien el curso es gratuito, cada asistente deberá llevar sus propios materiales.

Entre los elementos requeridos se incluyen 100 gramos de lana chenille para gorros, 300 gramos de lana semigorda, agujas tricot número cuatro y retazos de lana para realizar diseños “granny”. También se solicita contar con tijera, centímetro, aguja de coser lana y una libreta para anotaciones.

La preinscripción se realiza exclusivamente de manera online y los cupos son limitados. Para más información, se puede llamar al 4429360 o comunicarse vía WhatsApp al 2613068525.