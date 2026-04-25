Desarticularon un punto de venta de droga en Godoy Cruz

Durante la noche, oficiales de la Policía de Lucha contra el Narcotráfico desbarataron un punto de comercialización de droga en Godoy Cruz. Dos personas fueron aprehendidas y se secuestraron más de 170 envoltorios de cocaína y dinero en efectivo.

En un operativo nocturno realizado en Godoy Cruz, policías de Lucha contra el Narcotráfico desarticularon un punto de venta de drogas en el barrio Razquin.

Durante el allanamiento, fueron aprehendidos un hombre y una mujer que se encontraban en la vivienda. En el lugar, los investigadores secuestraron $265.500 en efectivo, 174 envoltorios de nylon con cocaína, elementos de corte y fraccionamiento y cuatro teléfonos celulares.