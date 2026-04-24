La tremenda justificación de la madre de una adolescente que era abusada por su padre

Un caso estremecedor salió a la luz en Oberá, Misiones , donde una joven era abusada por su padre, y luego éste como consecuencia, fue detenido. En paralelo, la madre de la adolescente también fue aprehendida, señalada por haber ocultado los hechos y justificar la situación por motivos económicos.

La investigación se inició tras la denuncia presentada en la Comisaría de la Mujer por la hermanastra de la víctima, de 30 años, quien decidió intervenir luego de que la menor le confiara los episodios que venía atravesando desde los 12.

Según consta en el expediente, las primeras situaciones incluyeron insinuaciones y tocamientos indebidos, que con el tiempo derivaron en abusos de mayor gravedad.

De acuerdo al relato judicial, la adolescente habría intentado alertar a su madre en una primera instancia, lo que derivó en un alejamiento momentáneo del hogar. Sin embargo, ambas regresaron tiempo después, en un contexto que, según la denuncia, marcó el inicio de una etapa aún más crítica.

Uno de los puntos más sensibles del caso es el rol atribuido a la madre. Según la acusación, no solo tenía conocimiento de lo ocurrido, sino que habría minimizado los hechos bajo el argumento de la dependencia económica.

El primer abuso sexual con acceso carnal ocurrió cuando la madre se ausentó del domicilio y la adolescente quedó a solas con su padre. Cuando la menor de edad le contó lo ocurrido fue contundente: “¿Acaso no te dio plata para la comida?”, le respondió.

Una grabación incorporada a la causa refuerza esa hipótesis, donde se la escucha admitir que el padre sostenía el hogar y que no contaba con otra alternativa habitacional.

Amenazas del padre y denuncia

El episodio más reciente que precipitó la intervención judicial ocurrió el último fin de semana, cuando la joven, que se encontraba en la casa de su hermanastra, recibió amenazas telefónicas de su padre para que regresara. Ante el temor, decidió no volver y formalizar la denuncia.

Ese mismo día, efectivos policiales detuvieron al acusado y, horas más tarde, a la madre, quien quedó a disposición de la Justicia bajo sospecha de encubrimiento. Ambos permanecen alojados mientras avanza la investigación, que busca determinar responsabilidades penales en un contexto atravesado por violencia, vulnerabilidad y silencio prolongado.