Misiones: el fiscal pidió el sobreseimiento del intendente denunciado por abuso sexual

Mario Peyer había sido denunciado por una empleada comunal. El miércoles pasado reasumió la intendencia de Caraguatay.

El jefe comunal de la ciudad misionera de Caraguatay —ubicada a unos 150 kilómetros al norte de Posadas—, Mario Peyer, volvió a sus funciones tras declarar ante la Justicia. El Ministerio Público Fiscal consideró que no hay elementos para sostener la acusación.

El regreso del jefe comunal se produjo tras su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, a cargo de Leandro Balanda Gómez, donde el miércoles prestó declaración indagatoria ante el juez, quien encabeza la investigación por una denuncia de presunto abuso sexual presentada por una empleada municipal. Durante esa instancia, Peyer rechazó los cargos y dio su versión de los hechos.

En paralelo, se conoció el dictamen fiscal en el que se sostiene que “corresponde dictar el sobreseimiento total y definitivo” del intendente respecto de los delitos investigados, entre ellos abuso sexual con acceso carnal y amenazas, conforme al artículo 344 del Digesto Jurídico de la provincia de Misiones. El documento fundamenta la postura del Ministerio Público en los elementos reunidos hasta el momento en el expediente.

Si bien la causa continúa en etapa de análisis judicial y aún restan medidas de prueba —como pericias del Cuerpo Médico Forense—, fuentes judiciales indicaron que los primeros informes técnicos sobre dispositivos electrónicos secuestrados no habrían arrojado resultados que vinculen al imputado con la denuncia.

El juez no adoptó una resolución definitiva, por lo que el expediente sigue abierto, generando expectativa tanto en el ámbito político como en la comunidad local.