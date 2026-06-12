La abogada del detenido por el femicidio de Dulce Candia admitió que él conocía a la víctima

Avanza la investigación del femicidio de Dulce María Beatriz Candia , acaecido en la ciudad misionera de Eldorado . Dulce María Beatriz, de 17 años, fue encontrada muerta el 28 de mayo último en un terreno donde se está construyendo una vivienda en el barrio El Tucán, kilómetro cuatro de la mencionada ciudad, en cercanía de una cámara séptica.

La adolescente había desaparecido el 17 de mayo y su madre, Lilian Maciel, hizo la denuncia el 27 de mayo, tras afirmar públicamente que intentó denunciar la desaparición de su hija días antes, pero que en la Comisaría de la Mujer no se la quisieron tomar.

Por el femicidio , la jueza de Instrucción Nro. 1 de Eldorado, María Laura Rodríguez , imputó al remisero Mario Alberto Y. , de 46 años, domiciliado en el barrio 20 de Junio, kilómetro tres de esa localidad del norte de Misiones . Las primeras pericias determinaron que la adolescente murió por asfixia mecánica.

La defensora oficial del remisero, Ana María Mayerhofer, mantuvo una entrevista con MDZ y sentenció: “Mi defendido y la víctima se conocían, pero no puedo determinar qué relación había entre ellos”. Asimismo, la defensora oficial confirmó que, por el momento, el imputado no declarará. “Yo le recomendé que no lo haga, por lo menos hasta tener el resultado de las pericias psiquiátricas”.

- ¿En qué estado judicial se encuentra la causa de femicidio en la que usted defiende al imputado?

- Acabo de solicitar una pericia psiquiátrica en la persona de mi defendido porque necesito saber si comprendió la criminalidad del acto y pudo dirigir sus acciones. Es fundamental para mí, antes de hacerlo declarar, contar con una pericia psiquiátrica que me acredite que el imputado está en pleno uso de sus facultades mentales, o sea, que comprende la criminalidad del acto y dirige sus acciones para poder declarar en la causa. Él, obviamente, niega rotundamente el hecho que se le imputa.

- ¿Qué medidas probatorias está tomando el juzgado?

- Una de las últimas ordenadas por la jueza es sobre un paño que supuestamente se hubiera utilizado en el femicidio y se están haciendo las pericias correspondientes.

- ¿Se tomaron declaraciones testimoniales?

- Sí. El expediente judicial lleva dos cuerpos, más o menos, o sea que hay 40 testigos que contabilizamos que prestaron declaración en sede policial y que van a tener que declarar nuevamente en el juzgado para confirmar lo que dijeron en la policía, porque pueden llegar a modificar su declaración. Nosotros estamos al inicio de las investigaciones y la verdad es que estamos totalmente a la espera de que se practiquen algunas medidas que por ahí nos lleven a un camino determinado.

- Doctora, el imputado no declaró y a usted le negó haber cometido el hecho. ¿Usted buscará la inimputabilidad?

- El femicidio de esta chica es un delito muy grave, eso no vamos a negarlo. Yo quiero saber si estoy ante una persona que me está diciendo la verdad y que ha comprendido lo que yo le he explicado acerca de la comisión del delito y del accionar supuestamente que se le endilga. Por eso, para mí es esencial contar con esa pericia psiquiátrica. Yo tengo un plantel de profesionales que trabaja conmigo y no todos hemos coincidido en que esa medida sería la correcta, pero yo considero que sí, por la práctica y por los años que llevo en la Justicia y la gravedad del hecho. Reitero que debo contar con una pericia de esa naturaleza.

- ¿Usted le recomendó a su defendido que por el momento no declare?

- Sí. No puedo arriesgarme a hacerlo declarar por el momento.

- ¿Está confirmado que él conocía a la víctima?

- Sí, la conocía.

- ¿Había alguna relación sentimental entre ambos?

- Yo no sé si había una relación sentimental, pero sí se conocían.

- La víctima, ¿estaba embarazada?

- No se sabe. Se ordenó la autopsia y se está esperando el resultado porque en nuestro sistema informático todavía no tenemos la respuesta definitiva de la autopsia. En la medida en que tengamos esa autopsia, vamos a poder determinar si ella estaba o no embarazada.

- Según las fuentes judiciales, las primeras pericias determinaron que Dulce María Beatriz Candia falleció debido a una asfixia mecánica...

- Exactamente. Nosotros estamos esperando una pericia que nos determine la causa que visualmente determinó la muerte de esta nena. Si no contamos con una causal certera, no podemos adelantarnos a decir, bueno, fue por tal o cual motivo. Usted sabe, el tiempo corre en contra nuestra. Todos queremos que este hecho se esclarezca. También la defensa, porque hace también a los derechos de mi defendido. Insisto, nosotros necesitamos que se esclarezca el hecho porque tenemos la negativa categórica de parte de mi defendido de que no cometió el hecho. Una vez que tengamos la certeza de cuál ha sido la causa de la muerte, ya vamos a tener un poco más de claridad en el marco de la investigación del hecho.

- ¿Se está cerca del esclarecimiento del femicidio?

- Se está en plena investigación, se levantó el secreto de sumario. Tenemos acceso al expediente. Usamos el sistema informático que nos permite estar al tanto de las medidas probatorias que se están practicando, que se van a practicar y de todo el material probatorio que existe en la causa, pero todavía no tenemos absolutamente determinado ni siquiera el móvil, porque siempre, cuando hay un hecho delictuoso, usted tiene que pensar que debe haber un móvil para que ese hecho delictuoso se lleve a cabo. Justamente nos está faltando el móvil. Por lo menos yo no tengo claro cuál fue el móvil ante un hecho de tamaña característica.

- Trascendió que habría una mujer, supuestamente novia del remisero, y que un tema de celos habría sido el móvil...

- No lo sé. También se habló de que había una cámara que podría haber filmado el momento en que mi defendido ingresó y se retiró del domicilio. Resulta que la cámara ya no funcionaba hacía meses.

- La ropa encontrada al costado del cuerpo de la adolescente, ¿era toda de ella? Porque la mamá me dijo que había una campera que no era de Dulce...

- Una vez que contemos con la declaración testimonial en la parte judicial, la vamos a tener por acreditada. De todas maneras, la investigación está recientemente iniciada. Contamos con un hecho donde, desde que se cometió hasta el momento en que encuentran el cuerpo, pasaron bastantes días y eso juega en contra de la investigación. Se estima que murió cinco días antes de encontrar el cuerpo.

No se pudo determinar aún en qué lugar la mataron. Nosotros tenemos dudas de esa circunstancia, de que fuera en el lugar donde se la encontró. Por eso yo pedí la pericia psiquiátrica de mi defendido porque necesito contar con una declaración posterior del imputado en cuanto a que haya comprendido la criminalidad del hecho que se le imputa y pueda dirigir sus acciones de acuerdo con esa comprensión, porque acuérdese de que niega el hecho. Entonces el fiscal seguramente y la jueza le harán un montón de preguntas que él va a tener que contestar en la medida en que conozca, sepa y quiera hacerlo, porque puede decir: "No, no quiero contestar sobre ese punto". Puede hacerlo también.