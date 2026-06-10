Seguirá en la cárcel el acusado por el primer femicidio del año en Mendoza

Casi dos meses después del asesinato de Carla Johanna Magallanes (36) , la Justicia resolvió este martes dictar la prisión preventiva para Gabriel Eduardo Trejo (38) , el hombre acusado de haber cometido el femicidio ocurrido en una vivienda del distrito de Montecaseros, en San Martín.

La medida fue dispuesta durante una audiencia realizada este 10 de junio en la Sala 5 de los Tribunales de San Martín, donde la jueza María del Valle Sierra hizo lugar al pedido de la medida cautalera formulado por el fiscal de San Martín-La Colonia Martín Scattareggi , quien tiene a cargo la investigación.

De esta manera, Trejo continuará detenido mientras avanza la instrucción de la causa que lo tiene imputado por el delito de femicidio , una calificación que contempla como única pena posible la prisión perpetua en caso de una eventual condena.

El acusado había sido imputado el 23 de abril , dos días después del hallazgo del cuerpo de Magallanes, luego de que la investigación reuniera elementos suficientes para vincularlo con el crimen.

La causa que hoy mantiene con prisión preventiva a Gabriel Eduardo Trejo tuvo su origen el 21 de abril de 2026 , cuando el cuerpo de Carla Johanna Magallanes, de 36 años , fue hallado sin vida en una vivienda del distrito de Montecaseros, en San Martín . El crimen fue considerado desde un primer momento como el primer femicidio del año en Mendoza .

El macabro hallazgo ocurrió durante la tarde de ese día. Preocupada porque hacía varios días que no tenía noticias de su hija, la madre de la mujer se dirigió hasta la vivienda ubicada en un loteo cercano al carril Norte y callejón Moreno. Al ingresar a la propiedad encontró a Carla sin vida, en el interior de una habitación y en posición semisentada sobre el piso de tierra.

Tras el llamado a la línea de emergencia 911, efectivos policiales llegaron al lugar y constataron que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición. Los investigadores estimaron inicialmente que la víctima llevaba más de 48 horas fallecida.

Escena de femicidio en San Martín La escena policial en Montecaseros, San Martín, donde se halló el cadáver de Magallanes. Gentileza Meganoticias

Uno de los detalles que llamó la atención de los pesquisas fue que la vivienda se encontraba cerrada con cadena y alambre desde el exterior. Además, la madre de la víctima manifestó que la última vez que había visto a su hija con vida fue junto a su pareja, Gabriel Trejo, quien ya no se encontraba en el domicilio.

A medida que avanzaban las primeras actuaciones, vecinos del loteo aportaron información clave para la investigación. Según los testimonios, Carla había sido vista por última vez durante el viernes previo al hallazgo. Ese mismo día, varios habitantes de la zona escucharon una fuerte discusión proveniente de la vivienda y, desde entonces, no volvieron a observar movimientos en el lugar.

Con esos elementos, los investigadores centraron rápidamente la atención sobre Trejo, quien había desaparecido tras el hecho y era intensamente buscado por personal policial en distintas viviendas de familiares y allegados.

Los resultados de la necropsia

Horas más tarde comenzaron a conocerse los primeros resultados de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense. El estudio confirmó que Magallanes había sido asesinada de una puñalada en el cuello, a la altura del maxilar y el lóbulo de una oreja.

Los médicos determinaron que la herida provocó lesiones letales en vasos sanguíneos vitales, ocasionándole un shock hipovolémico y medular que le causó la muerte prácticamente de manera instantánea. Asimismo, establecieron que el crimen había sido cometido aproximadamente 72 horas antes del hallazgo, situando el ataque entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

La investigación también incorporó el análisis de cámaras de seguridad instaladas en viviendas vecinas. De acuerdo con las pericias, durante todo el fin de semana no se registraron movimientos de la víctima ni del sospechoso en el ingreso principal de la propiedad. Esa circunstancia fortaleció la hipótesis de que, tras el crimen, el autor habría cerrado la vivienda desde el exterior y escapado por un descampado lindero para evitar ser detectado.

En paralelo, los peritos secuestraron un cuchillo hallado en las inmediaciones de la vivienda, elemento que pasó a ser analizado como posible arma homicida.

La captura del presunto femicida

La búsqueda de Trejo terminó pocas horas después del hallazgo del cuerpo. Personal de la Unidad Investigativa Departamental Rivadavia (UID) obtuvo información que indicaba que el sospechoso se ocultaba en una vivienda del distrito de Santa María de Oro.

Detención de Trejo

Con esa información se realizó un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Puebla. Durante el procedimiento, Trejo intentó escapar por la parte trasera de la propiedad, lo que motivó un operativo cerrojo que culminó con su captura en un descampado cercano a calle Millán.

Una vez detenido, quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a una dependencia penitenciaria. Al día siguiente, el fiscal de San Martín-La Colonia, Martín Scattareggi, formalizó la imputación en su contra por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio).