Filtraron la primera foto de Juan Manuel Reverter detenido por el femicidio de la modelo argentina en México

El acusado por el femicidio de Agostina Jalabert, ocurrido en febrero de 2023 en Playa del Carmen, fue fotografiado tras su detención en EE.UU. El sospechoso permaneció prófugo durante tres años y medio hasta ser capturado.

La modelo argentina Agostina Jalabert y quien sería su femicida, Juan Manuel Reverter.

Se conoció la primera fotografía de Juan Manuel Reverter luego de su detención en Estados Unidos, donde fue capturado por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert, ocurrido el 18 de febrero de 2023 en la ciudad de Playa del Carmen, México.

La imagen fue tomada durante el operativo realizado por efectivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, personal del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional e Interpol Washington.

Así está Juan Manuel Reverter tras ser detenido en Estados Unidos. N/A Dónde fue detenido Juan Manuel Reverter Reverter permaneció prófugo durante tres años y medio hasta que fue localizado y detenido este jueves por la mañana en un amplio procedimiento desarrollado en el condado de Deschutes, en el estado de Oregón.

Cómo fue el crimen de Agostina Jalabert Agostina Jalabert, de 31 años y oriunda de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, fue encontrada sin vida por su hermana Candela en el departamento que compartía con quien era su pareja en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, en Playa del Carmen, estado mexicano de Quintana Roo.