Femicidio en Córdoba: la autopsia reveló que la víctima recibió más de diez puñaladas

La investigación por el femicidio de Rocío Gómez, la joven de 27 años asesinada este lunes en Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba , continúa sumando detalles que agravan el caso. La autopsia confirmó que la víctima recibió más de diez puñaladas , en un ataque perpetrado por su expareja, Maximiliano Baudraco, de 40 años.

El femicida, quien fue detenido horas después del brutal asesinato, ya fue trasladado al penal de Cruz del Eje bajo un fuerte operativo de seguridad.

De acuerdo con fuentes judiciales, la lesión que provocó la muerte fue una profunda puñalada que ingresó por la zona del omóplato y perforó la aorta y uno de los pulmones, causándole heridas incompatibles con la vida.

El crimen ocurrió en una vivienda en el que la mujer residía junto a su madre, y fue presenciado por las tres hijas de la pareja. Las dos mayores, de 9 y 6 años, intentaron detener la agresión y, según los testimonios incorporados a la causa, le gritaban desesperadamente al agresor: "No le pegues a mi mamá". La menor, de apenas 2 años e hija del acusado, también fue testigo del ataque.

En medio de la dramática escena, la madre de Rocío logró salir por una ventana para pedir ayuda a los vecinos. Cuando regresó, encontró a su hija tendida sobre la vereda, prácticamente sin signos vitales.

Antecedentes del femicida

La causa también volvió a poner en el centro de la escena los antecedentes del acusado. Baudraco había sido condenado en octubre de 2025 a dos años y dos meses de prisión de ejecución condicional por un hecho de violencia de género cometido contra su suegra, quien además era su tía.

El origen de esa causa se remonta a 2023, cuando el hombre se presentó en la vivienda familiar, amenazó con incendiar la casa y, tras la llegada de la Policía, atacó el móvil policial a piedrazos y agredió a los efectivos que intentaban detenerlo.

Como parte de aquella condena, la Justicia le había impuesto una restricción que el ahora asesino no cumplía. De hecho, había presenciado el partido de Argentina-España junto a su expareja en esa vivienda y a las 6 de la mañana del día siguientes se produjo una violenta discusión que terminó con la vida de la mujer.

Tras el femicidio, las tres menores quedaron bajo la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), organismo que trabaja para definir un entorno seguro donde puedan quedar bajo tutela mientras avanza la investigación judicial.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el caso también expone un contexto marcado por situaciones de extrema vulnerabilidad y problemáticas vinculadas al consumo de sustancias, circunstancias que ahora deberán ser evaluadas por los organismos de protección de derechos de la infancia.